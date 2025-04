Vikend za uživanje na suncu, ali ne zadugo: U nedjelju jugo i oblaci, a u ponedjeljak stiže nova promjena vremena

Nakon hladnog početka tjedna s jutarnjim minusima, petak je Hrvatsku obasjao suncem, s temperaturama koje su prelazile 20 °C. Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), toplo vrijeme nastavit će se tijekom vikenda, no početak novog tjedna donosi kišu i niže temperature. Subota će zadržati toplinu, ali će u unutrašnjosti biti nešto svježije i oblačnije nego u petak, dok istočni dijelovi Hrvatske mogu očekivati slabu kišu tijekom noći i ujutro. Na Jadranu će prevladavati djelomično sunčano vrijeme, mjestimično i pretežno vedro.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti slab do umjeren – u unutrašnjosti isprva sjeverni, a potom južni. Na obali će jutro započeti s umjerenom burom, koja će podno Velebita biti i vrlo jaka, dok će od sredine dana zapuhati jugozapadnjak i zapadnjak. Najviše dnevne temperature kretat će se između 18 i 21 °C, prenosi DHMZ.

Nedjelja donosi postupno naoblačenje, a poslijepodnevna kiša najizglednija je na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će se pojačati, s umjerenim do jakim jugozapadnim i jugoistočnim smjerovima, dok će na Jadranu puhati umjereno jugo. Minimalne temperature bit će između 3 i 8 °C u unutrašnjosti, odnosno 9 do 13 °C na obali, dok će najviše dnevne dosezati 18 do 23 °C.

Foto: DHMZ

Od ponedjeljka vrijeme postaje promjenjivije, s više oblaka i čestom kišom, osobito obilnom u Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnje temperature bit će više, ali će dnevne lagano pasti. Sjeverni Jadran suočit će se s kišom već u nedjelju, a tijekom tjedna pljuskovi će postati učestaliji.

"Uz jačanje jugozapadnog i južnog vjetra u nedjelju će stizati sve više oblaka, a u Gorskom kotaru moguće je i malo kiše. Od ponedjeljka promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, čestom i obilnom u Gorskoj Hrvatskoj", prognozirala je za HRT meteorologinja DHMZ-a Tomislava Hojsak. "Naoblačenje stiže i na Jadran, kiša već u nedjelju na sjeverni dio. U novom tjednu promjenjivo, uz kišu, pa i u obliku pljuskova - češćih i lokalno obilnijih na sjevernom dijelu Jadrana. U nedjelju će zapuhati jugo i jačati, na umjereno i jako, u utorak čak i na olujno" dodaje Hosjak.

Međutim, meteorolog amater Dino Dundić na svom Facebook profilu analizirao je najnovije prognoze, ističući da Hrvatska ne mora strahovati od povratka zime, unatoč snježnim iznenađenjima u regiji, poput obilnih padalina u Ankari.

"Slijedi nam jačanje toplinskog vala iz Afrike i stabilizacija vremena. Prema aktualnim modelima, nema naznaka prodora hladnog zraka, a takvi zimski ekstremi nam sada zaista nisu potrebni", zaključio je Dundić.