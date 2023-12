Vikend najveselijih novogodišnjih odluka u općini Fužine

Uvertira u bogat novogodišnji program je Gin & Red lips radionica šminkanja za sve ljubiteljice ljepote i vrhunske njege koja će se održati 29. prosinca pod voditeljskom palicom poznate vizažistice Romane Poropat. Romana će podijeliti svoje bogato iskustvo sa sudionicama na radionici, pružajući ne samo savjete o savršenom make-upu već i uvid u svoj umjetnički svijet. Potrebno je ponijeti ogledalo, crveni ruž i olovku te torbicu za šminkanje kako bi Romana pomogla sudionicama napraviti nužno potrebnu make-up inventuru. Tema ove jedinstvene radionice je kako našminkati savršene crvene usne za ulazak u novu godinu. Vrhunski gin za ovu posebnu prigodu osigurava Destilerija Lynx Craft Distillery iz Lukovodola. Marin i Maja, vlasnici destilerije, stručnjaci su koji kombiniraju ljubav prema destiliranju, bilju i goranskoj prirodi. Imaju fantastičnu paletu pića, a svi sastojci su lokalni i pažljivo odabrani s posebnom brigom za okoliš.

Jingle&Mingle corner pobrinut će se da zabavi ne bude kraja i za muške posjetitelje svih generacija koji će uživati u bogatoj gastro i eno ponudi uz poznate hitove, dok će najmlađi posjetitelji uživati uz stručno vodstvo vrhunskih animatora u Zimskom vrtu Djeda Božićnjaka i vilenjaka na raznovrsnim eko, art, craft i plesnim radionicama te na klizalištu.

Šetnja pod bakljama uz labuđe jezero Bajer do špilje Vrelo

Subota, 30 prosinaca rezervirana je za najromantičniju Šetnju pod bakljama uz labuđe jezero Bajer do špilje Vrelo, a zagrijavanje pred šetnju je kod beach bara Čoka uz glazbu harmonike, gitare i berde te kuhano vino ili topli čaj. Nakon registracije i urnebesno zabavnog zagrijavanja slijedi šetnja pod zvjezdanim goranskim nebom, uz svjetlo baklji, duž jezera Bajer pa sve do špilje Vrelo. Špilja je prirodni fenomen koju krase podzemni ukrasi, gorski izvor, jezero, ponor i potok. Jedina je turistički uređena špilja u Europi koju mogu posjetiti sve generacije pa i roditelji s djecom u dječjim kolicima te osobe u invalidskim kolicima.

Kultni Ispraćaj Stare i doček Nove godine u podne za sve generacije

S nestrpljenjem se očekuje 31. prosinca kada općina Fužine po 23-ći put postaje domaćin najoriginalnijoj novogodišnjoj proslavi. Kultni Ispraćaj Stare i doček Nove godine u podne za sve generacije započinje već od 10 sati kada će pristići i putnici novogodišnjim vlakovima iz pravca Rijeke i Zagreba. Za glazbeni dio pobrinut će se grupe Vigor i Insula. Od 11 sati sudionici će bodriti i Opatijske kukale tijekom najhladnijeg zarona u jezero Bajer. Odbrojavanje zadnjih 10 sekundi do podne kulminirat će pucnjem iz topa s brane u centru Fužina i to pod stručnim vodstvom Gradske straže Bakar. U to vrijeme će se uključiti i video link direktno s Laponijom kada će Djed Božićnjak na engleskom jeziku poželjeti sve najbolje svim sudionicima kako bi dobro raspoloženje pretočili i u snažne novogodišnje odluke.

Zimski vrt Djeda Božićnjaka i vilenjaka s klizalištem, 31. prosinca bit će posebno radostan jer uz niz radionica najmlađe posjetitelje očekuje i Dječji doček uz spektakularan vatromet u popodnevnim satima. Odvažite se i na novogodišnji izlet „Preradovićev vrh i dva jezera“ uz stručno vodstvo kada ćete uživati u čarima prirode i zakusci domaćih proizvoda, a povratak je planiran nešto prije podne kako bi svi sudionici uživali u najoriginalnijoj novogodišnjoj proslavi.

Prvi dan 2024. godine rezerviran je za prigodnu novogodišnju zdravicu kada će se uz nastup trio saksofona nazdraviti godini turizma jer općina Fužine u Novoj slavi 150 godina turizma. Blagdansko raspoloženje i druženje s Djedom Božićnjakom i vilenjacima u Zimskom vrtu uz niz radionica i klizanja na klizalištu trajat će sve do 7. siječnja, a 6. siječnja je na programu i koncert Damira Kedže&Banda.

Općina Fužine ove godine postaje epicentar neodoljivih doživljaja i najveselijih odluka za sve generacije, na čijim snažnim krilima će se odvijati nadolazeća 2024. godina. Detaljne informacije o bogatom programu tijekom ovih blagdana pratite na Facebook stranici Tourist info Fužine i Instagram pageu.

POVEZANI ČLANCI:

PROGRAM

Božićni sjaj – Festival neodoljivih doživljaja

29.12.2023

Jingle & Mingle corner

12:00 - 20:00 h

Lokacija: centar Fužina igralište pod branom

· Nastup DJ-a i zagrijavanje uz poznate hitove

· Gastro korner

· 17:00 - 19:00 Gin & Red lips radionica (Dom kulture Fužine)

Zimski vrt Djeda Božićnjaka i vilenjaka

Šuma vilenjaka/Klizalište

12:00 – 20:00 h

Lokacija: Povijesni park Gorica

· 15:00 Kreativna radionica - novogodišnja radionica

· 16:00 Dječji disko

· 17:00 Kutak za slikanje s Djedom Božićnjakom i vilenjacima & Oslikavanje lica

30.12.2023

Jingle & Mingle corner

12:00 - 20:00 h

Lokacija: centar Fužina igralište pod branom

· Nastup DJ-a i zagrijavanje uz poznate hitove

· Gastro corner

· 15-17 Zelena tržnica - ponuda proizvoda lokalnih OPG-ova

· 16:00 Tradicionalna šetnja pod bakljama uz jezero Bajer uz harmoniku, gitaru I berdu – beach bar Čoka / poluotok Čoka

Zimski vrt Djeda Božićnjaka i vilenjaka

Šuma vilenjaka/Klizalište

12:00 – 20:00 h

Lokacija: Povijesni park Gorica

· 13:00 Dječji disko

· 14:00 Poduzetnički inkubator - izrada snježnih sovica od češera

Kultni Ispraćaj Stare i doček Nove godine u podne

Nedjelja, 31. 12., 9 h–19:00 h

9:00-12:00 - Izlet „Preradovićev vrh i dva jezera“ uz zakuska domaćih proizvoda te povratak na kultni Ispraćaj Stare i doček Nove godine u podne (stručno vodstvo)

Jingle & Mingle corner

Lokacija: centar Fužina igralište pod branom

· Gastro kutak

· Sajam domaćih OPG-ova

· 10:00 – 15:00 h

Nastup grupe Insula i grupe Vigor

· 11:00/11:15 h opatijski Kukali – beach bara Čoka - kupanje u jezeru Bajer

· 12:00 odbrojavanje i ispraćaj stare godine uz javljanje Djeda Božićnjaka iz Laponije, pucanj iz topa s brane u centru Fužina Gradske straže Bakar

Zimski vrt Djeda Božićnjaka i vilenjaka

Šuma vilenjaka/Klizalište

11:00 – 20:00 h

Lokacija: Povijesni park Gorica

· 15:00 Zeleni sat - eko radionica

· 16:00 Dječji disko

· Kutak za slikanje s Djedom Božićnjakom i vilenjacima & Oslikavanje lica

· 17:00 – 19:00 Dječji doček Nove godine uz vatromet

· 17:30 cirkuska predstava & fire show

· 18:00 vatromet

01.01.2024.

Jingle & Mingle corner

Lokacija: centar Fužina igralište pod branom

13:00-20:00 h

· Nastup DJ-a i zagrijavanje uz poznate hitove

· Gastro corner

· 14:00 Zdravica godini turizma uz nastup trio saksofona

Zimski vrt Djeda Božićnjaka i vilenjaka

Šuma vilenjaka/Klizalište

14:00 – 20:00 h

Lokacija: Povijesni park Gorica

· 14:00 Novogodišnja kreativna radionica

· 15:00 Igre malih zimskih detektiva

· 17:00 Dječji disko

· 18:00 Kutak za slikanje s Djedom Božićnjakom i vilenjacima & oslikavanje lica

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Počela zimska sezonska sniženja