Vidović o padu MiG-a: Nažalost, naši piloti lete na prastarim aparatima i uzalud im sve ako taj aparat nije kako treba

Nakon vijesti da se kod Slatine srušio MiG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, izjavu o tome u Saboru je novinarima dao predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović (Socijaldemokrati), kojeg su novinari upitali ima li u ovom trenutku ikakvu informaciju više te kani li nešto poduzeti kao predsjednik Odbora.

- Kako je MORH pokrenuo akciju traganja i spašavanja pilota, a neslužbeno se čuje da se jedan pilot javio, a drugi nije, najprije želim reći kako se nadam da će oba pilota na kraju biti dobro. Što reći? Iznenađen sam, kao i cijela javnost. No s druge strane, i to sad pokazuje koliko je bila opravdana odluka o kupnji novih zrakoplova. Nažalost, naši piloti lete na prastarim aparatima i uzalud je tu bilo kakva njihova umiješnost, uzalud im sve ako taj aparat nije kako treba. Sigurno će biti pokrenuta istraga i onda ćemo znati sve detalje. Ovog trenutka sam u mislima s obiteljima pilota. Ono što je sad najvažnije jest to da se nadam kako će oba pilota biti pronađena, živa i zdrava - kazao je Vidović.

Novinari su se potom osvrnuli i na posljednju sjednicu Odbora za obranu na kojoj je jedina tema bila obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Kako je na toj sjendici iz redova HDZ-a stigao prijedlog da se od njega, zbog načina vođenja posljednjih triju sjednica Odbora, pa i te vezane uz obuku ukrajinskih vojnika, zatraži da podnese ostavku na čelnu poziciju u Odboru ili da se, ako on to ne učini, sazove posebna sjednica Odbora na kojoj bi se pokrenula njegova smjena, novinariu su Vidovića pitali kako to komentira i kako se misli postaviti.

- Nemojte mene pitati da komentiram ono što kolege žele pokrenuti. Mogu samo u svoje ime odgovarati. Dakle, ja nikakvu ostavku sigurno neću podnijeti jer nigdje nisam prekršio proceduru. I nisam napravio ništa što je protivno poslovniku Sabora, niti sam napravio išta što je protivno mojoj savjesti, kao što to neću činiti ni ubuduće - uzvratio je Franko Vidović.

