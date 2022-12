Srušio se MiG-21: Pronađen i drugi pilot, Banožić i Hranj dolaze na mjesto nesreće

Kod Daruvara se srušio MiG-21 nešto prije 14 sati. Ministarstvo obrane objavilo je da je MiG-21 pao na nenaseljenom šumovitom području u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom obuke.

Tijek događaja:

16:08 - Hrvatski umirovljeni vojni pilot Ivan Selak komentirao je za Večernji TV pad MiG-21 kod novinarke Petre Balije.

15:59 - Neslužbeno, pronađen je i drugi pilot. Živ je.

Podsjećamo, prvi pilot se sam javio zbog čega je njegova lokacija bila odmah poznata.

15:35 - Nakon vijesti da se kod Slatine srušio MiG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, izjavu o tome u Saboru je novinarima dao predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović (Socijaldemokrati), kojeg su novinari upitali ima li u ovom trenutku ikakvu informaciju više te kani li nešto poduzeti kao predsjednik Odbora.

- Kako je MORH pokrenuo akciju traganja i spašavanja pilota, a neslužbeno se čuje da se jedan pilot javio, a drugi nije, najprije želim reći kako se nadam da će oba pilota na kraju biti dobro. Što reći? Iznenađen sam, kao i cijela javnost. No s druge strane, i to sad pokazuje koliko je bila opravdana odluka o kupnji novih zrakoplova. Nažalost, naši piloti lete na prastarim aparatima i uzalud je tu bilo kakva njihova umiješnost, uzalud im sve ako taj aparat nije kako treba. Sigurno će biti pokrenuta istraga i onda ćemo znati sve detalje. Ovog trenutka sam u mislima s obiteljima pilota. Ono što je sad najvažnije jest to da se nadam kako će oba pilota biti pronađena, živa i zdrava - kazao je Vidović.

15:05 - Na mjesto nesreće dolazi ministar Banožić i načelnik Glavnog stožera Hranj.

- Nakon informacije o padu MIG-a, ministar obrane Mario Banožić, u dogovoru s predsjednikom Vlade, zaputit će se prema lokaciji pada MIG-a kod Daruvara, a gdje će doći i načelnik Glavnog stožera Hranj i ravnatelj HRZ-a Križanec, potvrdio je glasnogovornik Vlade Marko Milić za medije.

14:58 - Umirovljeni vojni pilot Danijel Borović kratko je komentirao pad MiG-a za 24sata.

-Teško mi je bilo što reći bez konkretnijih informacija, je li se radilo o letenju po ruti ili akrobatskom. Kod dvosjeda instruktor sjedi iza i kada aktivira sustav za iskakanje, katapultiraju se obojica - naveo je.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Podsjećamo, Borović je preletom MiG-21 iz Bihaća u Pulu dobio vrijedan plijen Hrvatskoj na samom početku rata. On je zato nedavno i odlikovan od strane predsjednika Z. Milanovića. Više o njemu, pročitajte OVDJE

14:44 - Helikopteri su pripravni, ali još zbog magle ne mogu tragati. Novi je podatak da im je otkazao motor i to je razlog katapultiranja

14:35 - Očito se radi o dvosjedu i vjerojatno je bila riječ o obuci pilota. Neslužbeno se doznaje da je jedan pilot odmah pronađen, a za drugim katapultiranim se još traga, jer je na tom području gusta magla, ali su u potrazi i helikopteri HRZ-a.

14:34 - Ministarstvo obrane (MORH) objavilo je priopćenje vezano uz navedeni incident.

"Avion MIG-21 tijekom planske obučne aktivnosti srušio se na nenaseljenom šumovitom području u Virovitičko-podravskoj županiji. Avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva MIG-21 tijekom planske obučne aktivnosti u utorak 6. prosinca 2022. godine prije 14,00 sati srušio se na području kod Slatine u Virovitičko-podravskoj županiji.

Poduzete su sve mjere i radnje u cilju pronalaska i spašavanja posade", rečeno je iz Ministarstva obrane.

14:30 - Srušio se hrvatski MiG kod Daruvara