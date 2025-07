VIDEO Tsunamiji u Japanu, naređena evakuacija gotovo dva milijuna ljudi

Snažan potres magnitude 8,8 stupnjeva pogodio je u srijedu poluotok Kamčatku na ruskom dalekom istoku, izazvavši tsunami do četiri metra visine, oštetivši zgrade i pokrenuvši uzbune i evakuacije diljem Tihog oceana.

Japanska meteorolška služba odmah je upozorila je da se tsunami do tri metra visine očekuje na velikom dijelu obale. Javna televizija NHK objavila je da su vlasti naredile evakuaciju nekih područja. "Molimo vas da se brzo evakuirate na više dijelove i daleko od obale", prenosi televizija. Prvi valovi koji su pogodili Japan bili su manji od predviđenih, ali vlasti diljem Pacifika pozivaju na oprez i naređuju evakuacije jer se utjecaj može razlikovati između lokacija. Tsunami uvjeti u Japanu mogli bi potrajati najmanje jedan dan, upozorila je meteorološka agencija zemlje, dok valovi visine do 60 centimetara i dalje udaraju istočnu obalu. "Na temelju promatranja tsunamija uzrokovanih potresima slične magnitude, očekujemo da će visoki tsunami uvjeti potrajati najmanje jedan dan," rekao je u srijedu glasnogovornik agencije.

