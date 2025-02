VIDEO Nova snimka: Šefa mažoretkinja smiruje interventna policija, ljudi mu dobacuju

Šef mažoretkinja Alen Šćuric postao je glavna tema nakon dočeka rukometaša. Naime, pred svima derao se na jednu mažoretkinju za koju je sam kasnije rekao da je 'jako udarila Domagoja Duvnjaka'. Snimke koje su slali čitatelji pokazuju samo situaciju na kojoj Duvnjak prolazi pored mažoretkinje, zatim je grli. Ne vidi se jasno udarac o kojemu govori Šćuric. Posljednja snimka u nizu koju smo dobili pokazuje situaciju nakon. Na snimci se čuje što ljudi dobacuju Šćuricu koji očito nije pokupio simpatije okupljenih, pa tako netko viče: 'Maknite tog čovjeka', drugi dobacuje: 'Ne budi bahat', dok treći govori: 'Donald Trump, miči se'.

Sa Šćuricem u tom trenutku pričaju i dva interventna policajca koja ga smiruju i pokazuju mu da se makne.

Podsjetimo, jedna svjedokinja rekla je kako je Šćuric mažoretkinju zgrabio za ruku i rekao joj je da je "glupača" i da "nije normalna". On je u svom pojašnjenju napisao ovako: - Istina je da je djevojka stala na pogrešno mjesto. Stoga sam joj rekao da se preseli na poziciju na koju je i prvotno poslana. Pritom je ona prekršila glavno pravilo tima, a koje kaže da se nikada ne presijeca prolazak VIP osobe. Ovo je ekstremno bitno pravilo tima. Kako ona nije pogledala oko sebe vrlo je jako udarila u Domagoja Duvnjaka koji je trčao prema autobusu. Istom sam reagirao i povišenim tonom rekao „Pobogu, pa daj gledaj, kako se ovo moglo desiti, Dule oprosti“. Nisam ničime uvrijedio djevojku. Potpuna je neistina da sam rekao djevojci da je „glupača“ ili da „nije normalna“. Na snimci je vidljivo da je sve skupa trajalo točno 2 sekunde. Što se jasno vidi na snimci. Što se to može reći u 2 sekunde? Nije istina da sam vikao na ostale djevojke. Nije istina da je policajac došao do mene i pokušao me snimiti, niti je istina da sam policajcu rekao „Gledaj svoja posla! Znaš li s kim pričaš“.