VIDEO Pogledajte svađu u Ovalnom uredu, Trump i Vance se obrušili na Zelenskog: 'Jeste li se uopće zahvalili?'

Predsjednici Ukrajine i SAD-a Volodimir Zelenski i Donald Trump u petak su se nekoliko puta verbalno sukobili u Bijeloj kući – ukrajinski čelnik svog je američkog kolegu pozvao da bude oprezan s Rusijom, a Trump mu je rekao da se kocka s Trećim svjetskim ratom. Dvojica čelnika sastala su se u Ovalnom uredu uoči očekivanog potpisivanja dogovora o rijetkim mineralima. Zelenski je otvoreno kritizirao Trumpa zbog njegovog blagog pristupa prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

„Kockate se s Trećim svjetskim ratom”, rekao je u jednom trenutku Trump Zelenskiju, upozorivši ga da bude zahvalniji. "Ono što radite je nepoštivanje zemlje - ove zemlje koja vas je podržala mnogo više nego što je mnogo ljudi mislilo da je trebalo", rekao je Trump. Zelenski je odvratio: "Imam puno poštovanja prema vašoj zemlji".

