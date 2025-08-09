VIDEO Objavljena zastrašujuća snimka: Kombi ostao zaglavljen na pruzi, vlak ga raznio

U malom poljskom selu Wola Filipowska u srijedu se dogodila teška prometna nesreća, no prava je sreća što nitko nije ozlijeđen. Kako javlja Reuters, kombi je ostao zaglavljen na pružnom prijelazu i u njega je velikom brzinom udario nadolazeći vlak. Video snimka nesreće prikazuje kako vozač kombija u posljednji trenutak pokušava proći prijelaz, baš dok su se počele spuštati rampe i treperiti svjetla. Vozilo je ostalo zarobljeno, a vozač je panično pokušavao izbjeći nadolazeći vlak.

Vlak je udario u stražnji dio kombija, potpuno ga raznio i raspršio dijelove po pruzi. Prema priopćenju policije iz Malopoljske, vozač je prošao bez ozljeda, a nitko od putnika u vlaku nije bio ozlijeđen. "Istraga o nesreći vodi se pod nadzorom državnog odvjetništva", poručila je policija te podsjetila vozače na važnost poštivanja prometnih pravila na pružnim prijelazima.

"Ne smijete ulaziti na prijelaz dok se rampe spuštaju ili svjetla trepere. Nepoštivanje ovih pravila može završiti tragedijom – vlak se može pojaviti u bilo kojem trenutku, a ovo nije mjesto za preuzimanje rizika", upozorila je policija.