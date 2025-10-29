VIDEO Majmun zaražen herpesom pobjegao iz kamiona: Policija upozorava da je izuzetno agresivan

Agresivni majmun, zaražen zaraznim bolestima, pobjegao je iz kamiona u Mississippiju nakon nesreće. Naime, policija je istakla kako je majmun pobjegao iz prikolice nakon što se ona prevrnula na autocesti. Nesreća se dogodila u utorak u Heidelbergu. Kamion, koji je prevozio nekoliko majmuna zaraženih hepatitisom C, herpesom i COVID-om, sudario se na putu prema laboratoriju za testiranje na Floridi.

Policija je navela kako je pobjeglo šest majmuna, no samo je jedan još uvijek na slobodi. Svjedoci su ga snimili kako nakon nesreće luta po ruralnom području.

Policija je upozorila javnost da je majmun izuzetno agresivan prema ljudima. Službenici za divlje životinje Mississippija i lokalni policijski službenici pokušavaju ga pronaći i uhvatiti. Sveučilište Tulane, iz kojeg su se majmuni prevozili, navodi da oni "nisu infektivni", piše TMZ.

WATCH: Video shows the aftermath of a crash involving a truck transporting rhesus monkeys from Tulane University.



University officials say the monkeys are not infectious. pic.twitter.com/qZMRIyxvEl — Resist Times (@ResistTimes_US) October 28, 2025