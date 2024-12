VIDEO Dok se Vučić obraćao javnosti ispred zgrade bijesnili prosvjedi: 'Izašao sam na terasu i pozdravio ih'

Suočen s višetjednim studentskim prosvjedima zbog smrti 15 ljudi na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obećao je da će ispuniti njihove zahtjeve. Studenti traže da se objave svi dokumenti vezani uz rekonstrukciju željezničkog kolodvora u Novom Sadu, uključujući nadstrešnicu koja se 1. studenog srušila i ubila 15 ljudi, uglavnom mladih i dvoje teško ozlijedila.

Također traže kažnjavanje ljudi koji su napadali prosvjednike i oslobađanje aktivista uhićenih tijekom prosvjeda. "Sve što imamo i što ima ured tužitelja sutra ćemo javno objaviti", izjavio je Vučić na konferenciji za novinare. Od vlade je zatražio da na mrežnoj stranici objavi, a od studenata da netko od njih osobno preuzme sve dokumente vezane za incident u Novom Sadu.

Visibly distressed Vucic is trying to hold a press conference to spin and control recent students protests, but the students have gathered outside his presidential palace and can be heard chanting even inside the press room whistling and calling him to “get out”. pic.twitter.com/Tpz5br96cr