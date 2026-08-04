Hrvatsko ratno zrakoplovstvo planira letačke aktivnosti 4. i 5. kolovoza

SVJEDOČENJE SLOBODANA LAZAREVIĆA

Agent KOS-a pomogao obrani hrvatskih generala i srušio srpski mit o Oluji: 'Htjeli su od Topuskog napraviti Srebrenicu i okriviti Hrvatsku'

Slobodan Lazarević, agent KOS-a i sudionik pregovora o predaji 21. kordunskog korpusa, u Haagu je teško teretio Miloševića. Svjedočenje otkriva istinu o Krajini kao i to da je Beograd u Topuskom htio žrtvovati tisuće srpskih vojnika i civila. Najvažniji doprinos Lazarevićeva svjedočenja jest rušenje teze da je Beograd bio samo politički pokrovitelj Krajine. O svim ključnim pitanjima odlučivalo se u Beogradu