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MINISTAR UOČI DANA POBJEDE

Medved uoči Oluje: 'Domovinski rat temelj je naše državnosti, a Oluja kruna svih naših bitaka'

Ministar Medved posjetio je jednu od lokacija masovnih grobnica na podru?ju grada Zagreba
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Lara Horvat/Hina
04.08.2026.
u 12:38
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U čestitki se ističe da se Hrvatska s ponosom prisjeća svih vojno-redarstvenih akcija i operacija koje su dovele do pobjede u Domovinskom ratu, uz zahvalnost svim braniteljima, a posebno onima koji su dali život za slobodu i neovisnost zemlje.

Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja u utorak je, u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice VRO Oluja, uputio čestitku svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja i svim hrvatskim domoljubima. 

U čestitki se ističe da se Hrvatska s ponosom prisjeća svih vojno-redarstvenih akcija i operacija koje su dovele do pobjede u Domovinskom ratu, uz zahvalnost svim braniteljima, a posebno onima koji su dali život za slobodu i neovisnost zemlje. Medved navodi kako je VRO Oluja bila presudna za završetak Domovinskog rata jer su hrvatske snage oslobodile većinu okupiranog teritorija i omogućile ponovnu uspostavu teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske.

U poruci se Oluja opisuje ne samo kao vojna pobjeda, nego i kao simbol zajedništva, domoljublja i odlučnosti hrvatskih branitelja, Hrvatske vojske, policije te hrvatskog naroda u domovini i iseljeništvu. "Domovinski rat temelj je naše državnosti, VRO Oluja kruna svih naših bitaka, a hrvatska zastava na vrhu kninske tvrđave simbol je pobjede u Domovinskom ratu", naglasio je ministar Medved.  Ističe kako je Hrvatska od osamostaljenja ostvarila ključne strateške i političke ciljeve te nastavlja graditi budućnost na vrijednostima proizašlim iz Domovinskog rata.

Na kraju čestitke, Medved je pozvao građane da se prisjete snage zajedništva i hrabrosti iskazane u obrani domovine te izražava zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i onima koji su svoje živote položili za hrvatsku slobodu i neovisnost. "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi", poručio je Medved. 

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Ključne riječi
VRO Oluja Tomo Medved

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