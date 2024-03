Velika Gorica postala solarni grad, izgrađene sunčane elektrane na čak 22 javne zgrade

"Naša Velika Gorica poželjnija je i ljepša za život. Ove solarne elektrane financijski će nam olakšati život jer one su ekonomski prihvatljivije i jedan od projekata koje si neki grad može samo poželjeti. Nadamo se da ćemo u narednom periodu, zahvaljujući svima vama i poglavito Ministarstvu, postaviti i na ostale zgrade te da će to postati standard u našem gradu", kazao je za Večernji list gradonačelnik grada Velike Gorice, Krešimir Ačkar te pohvalio sve one koji su doprinijeli da se realizira ovako kompleksan projekt koji obuhvaća izgradnju sunčanih elektrana na čak 22 javne zgrade.

Naime, završna konferencija projekta ‘Velika Gorica Solarni grad – Odbrojavanje’ održana je u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, jednoj od javnih institucija na čijim krovovima su postavljene sunčane elektrane, a otvorili su je ministar Šime Erlić i gradonačelnik Krešimir Ačkar.

"Procijenjena ušteda električne energije je preko 50%, što je odlično u financijskom smislu za naš lokalni gradski proračun, a to je i ekološki prihvatljivije. Ovo će sada postati standard i sigurno je da nastavljamo s procesom", kazao je gradonačelnik Ačkar.

Projekt „Velika Gorica Solarni grad - ODBROJAVANJE“ financiran je od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014. - 2021., uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 654.128,77 eura, od čega se 81,48 % iznosa, odnosno 533.004,18 eura, odnosi na sredstva Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, a 18,52 % iznosa, odnosno 121.124,59 eura je vlastito sufinanciranje Grada Velike Gorice.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici nositelja projekta, projektnih partnera, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Energetskog instituta Hrvoje Požar te Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Ministar regionalnog razvoja i EU fondova Šime Erlić istaknuo je kako je Velika Gorica predvodnik u zelenoj tranziciji.

"Zaista ste primjer uspjeha u brojnim područjima, a posebno kada je u pitanju korištenje energije i zelena tranzicija. Iznimno dobro koristite prilike koje nude europski fondovi, a mi ćemo vam i dalje biti podrška u realizaciji daljnjih projekata", kazao je ministar te naglasio kako je Velika Gorica dosad povukla više od 100 milijuna eura.

Ovim projektom Grad Velika Gorica postaje prava definicija solarnog grada i odličan primjer na razini cijele naše države, a to je istaknuo i ministar Erlić.

"Velika Gorica je primjer grada uspjeha u brojnim područjima, ne samo području energetike. Zanos, razvoj, to se osjeti gdje god dođete u Veliku Goricu i nema prostora u gradu gdje se nešto ne realizira od EU projekata. Ovo uistinu govori o jednoj pozitivnoj putanji kojom se kreće Velika Gorica", ističe Erlić i čestita gradonačelnikovom timu zbog izvršavanja EU projekata u rokovima.

Predstavnik partnerske agencije u projektu, REGEA-e, Velimir Šegon, istaknuo je zadovoljstvo ovim projektom i činjenicom da se već održava završna konferencija. "Kroz projekt su stvorene investicije, veseli nas što vidimo plodove rada, te sunčane elektrane na objektima. Na njima će se proizvoditi čista električna energija, bitno će se smanjiti financijski trošak, bit će i konkretne energetske uštede", istaknuo je zamjenik predsjednika REGEA-e i čestitao na provedbi projekta.

Panorama Velike Gorice iz zraka značajno se mijenja i to na bolje. Projekt "Odbrojavanje" donosi brojne benefite jer isti nije samo investicija u infrastrukturu, već i investicija u bolju i održiviju budućnost grada.

