KRIJUMČARE I ZLOSTAVLJAJU LJUDE

Velika akcija kod hrvatske granice: 200 policajaca u akciji protiv kriminalaca iz Afganistana

30.10.2025.
u 13:27

Iz MUP-a Federacije BiH istodobno su potvrdili kako su uhitili državljanina Afganistana A.U.J (31) za kojim tragaju policije više država zbog teškog ubojstva te nezakonite proizvodnje i posjedovanja eksplozivnih naprava

Policija u Bosni i Hercegovini u četvrtak je provela veliku operaciju na krajnjem sjeverozapadu te zemlje usmjerenu protiv pripadnika organiziranih kriminalnih skupina koje zlostavljaju i krijumčare ilegalne migrante. U akciju pod kodnim nazivom Istok-Swat bilo je uključeno više policijskih agencija uključujući Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH (OSA).

Glasnogovornica Tužiteljstva Unsko-sanske županije Irena Marjanović Čavkić kazala je kako je središte akcije na području Velike Kladuše. "Cilj su organizirane kriminalne skupine čiji su pripadnici podrijetlom iz Afganistana a postoje saznanja da oni u protekle dvije godine kontinuirano čine kaznena djela, prvenstveno iznude i otmice na štetu migranata", izjavila je Marjanović Čavkić.

U akciju je uključeno 200 policajaca iz pet različitih policijskih agencija. Amel Kozlica, ravnatelj policije MUP-a Unsko-sanske županije kazao je kako su meta Afganistanaca migranti koji pokušavaju prijeći granicu s Hrvatskom.

Iz MUP-a Federacije BiH istodobno su potvrdili kako su uhitili državljanina Afganistana A.U.J (31) za kojim tragaju policije više država zbog teškog ubojstva te nezakonite proizvodnje i posjedovanja eksplozivnih naprava. Pripadnik je organizirane kriminalne skupine a otkriven je i priveden na području Unsko-sanske županije nakon potrage u koju je bila uključena i OSA. Taj je Afganistanac predan Službi za poslove sa strancima i smješten u imigracijski pritvor.

Ključne riječi
kriminal BiH

