Većina građana nisu ksenofobi, mnogi ne vide kamo ovo društvo ide

Demografi su na vrijeme upozoravali da nam je nužna dugoročna pronatalitetna i selektivna imigracijska politika koja uključuje i povratak iseljenika i uvoz radnika koji će se najbrže uklopiti u hrvatsko društvo, a oko koje će se postići konsenzus vlasti, sindikata, poslodavaca i svih građana. Kad konsenzusa nema, ne čudi što je gotovo 63% hrvatskih građana djelomično i potpuno nezadovoljno prisutnošću stranih radnika jer ne vide kamo kao društvo idemo. Ako je većina građana svjesna demografskih problema i da nam struktura ekonomije nije perspektivna, ako u globaliziranom svijetu (ne)realno strahuju od scenarija iz drugih zemalja EU, ne možemo ih sve optužiti za ksenofobiju. Naravno, za svaku su osudu svi izgredi pojedinaca kojima su meta bili strani radnici.
Netko treba reći građanima i koja je to gornja granica useljenika koje Hrvatska može primiti jer problemi s integracijom i konflikti postaju izraženiji kada udio doseljenika prijeđe 10% domicilnog stanovništva. Useljavanje je opcija, ali nije bezgranična
Imate malo niže vaš članak "Istraživanje otkrilo: Hrvati pokazuju veliku socijalnu distancu prema stranim radnicima iz Azije i Afrike" ...dajte se dogovrite koja vam je politika prem amigrantima prihvatljiva i što je istina