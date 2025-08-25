Već pet godina građani i turisti ne mogu na Markov trg, Vlada ne čuje apele stanara

Umjesto da do jedine trgovine na Gornjem gradu, u Ćirilometodskoj ulici, stignem za tri minute, hodam petnaest. I sve to zato što je Markov trg zbog sigurnosnih mjera zatvoren za građane već pet godina. Kada su ih uveli, mislio sam da će trajati dan ili dva, no nisam mogao ni pojmiti da će nam željezne ograde godinama onemogućavati prolazak – kaže Mate Koić, stanar Basaričekove ulice, čiji se stan pojavljuje i u kultnom mjuziklu Kreše Golika “Tko pjeva zlo ne misli”. U povijesnoj jezgri Zagreba, koja je jedan od najčešćih motiva na razglednicama zbog crkve sv. Marka, i političko je središte Hrvatske jer su se ondje smjestili Banski dvori, Vlada, Sabor, Ustavni sud, a u blizini je i zagrebačka Gradska skupština.
je li vaš među njima?
Mehaničar otkriva 5 najpouzdanijih brendova automobila: 'S njima možete prijeći i 500 tisuća kilometara'
VIŠE NEGO DOVOLJNO PROSTORA
FOTO U centru Zagreba prodaje se luksuzan stan od 238 kvadrata za 750.000 eura
Sjećanja Zdenka Radelića
Nije zadaća nas historiografa da slavimo ili da osuđujemo bilo koga u prošlosti, nego da iz konteksta tumačimo povijest
Skrivene vinske staze
Ne smiješ se šetati ni po Pantovčaku pa nitko ne stvara probleme oko toga.