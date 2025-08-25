Već pet godina građani i turisti ne mogu na Markov trg, Vlada ne čuje apele stanara

Umjesto da do jedine trgovine na Gornjem gradu, u Ćirilometodskoj ulici, stignem za tri minute, hodam petnaest. I sve to zato što je Markov trg zbog sigurnosnih mjera zatvoren za građane već pet godina. Kada su ih uveli, mislio sam da će trajati dan ili dva, no nisam mogao ni pojmiti da će nam željezne ograde godinama onemogućavati prolazak – kaže Mate Koić, stanar Basaričekove ulice, čiji se stan pojavljuje i u kultnom mjuziklu Kreše Golika “Tko pjeva zlo ne misli”. U povijesnoj jezgri Zagreba, koja je jedan od najčešćih motiva na razglednicama zbog crkve sv. Marka, i političko je središte Hrvatske jer su se ondje smjestili Banski dvori, Vlada, Sabor, Ustavni sud, a u blizini je i zagrebačka Gradska skupština.