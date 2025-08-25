Naši Portali
'ŽIVIMO KAO U GETU'

Već pet godina građani i turisti ne mogu na Markov trg, Vlada ne čuje apele stanara

Autor
Tajana Josipović
25.08.2025.
u 15:18

Predsjednica tamošnjeg Mjesnog odbora, Ivana Babić, kaže da je problem gotovo nemoguće riješiti na razini Grada. – Ograda je postavljena, kažu, zbog sigurnosti, no teško je vjerovati da može nekoga zaštititi. Više nalikuje na barijere za koncert ili utakmicu – kaže I. Babić. Svjesna je da zatvoreni trg svakodnevno stvara probleme stanarima, jer je i ona jedna od njih, no govori da kao predsjednica MO-a nema alate kojima bi to riješila.

Umjesto da do jedine trgovine na Gornjem gradu, u Ćirilometodskoj ulici, stignem za tri minute, hodam petnaest. I sve to zato što je Markov trg zbog sigurnosnih mjera zatvoren za građane već pet godina. Kada su ih uveli, mislio sam da će trajati dan ili dva, no nisam mogao ni pojmiti da će nam željezne ograde godinama onemogućavati prolazak – kaže Mate Koić, stanar Basaričekove ulice, čiji se stan pojavljuje i u kultnom mjuziklu Kreše Golika “Tko pjeva zlo ne misli”. U povijesnoj jezgri Zagreba, koja je jedan od najčešćih motiva na razglednicama zbog crkve sv. Marka, i političko je središte Hrvatske jer su se ondje smjestili Banski dvori, Vlada, Sabor, Ustavni sud, a u blizini je i zagrebačka Gradska skupština.

Ključne riječi
sigurnosne mjere Vlada Markov trg

GH
Ghollum
16:02 25.08.2025.

Ne smiješ se šetati ni po Pantovčaku pa nitko ne stvara probleme oko toga.

