FOTO Pune ulice specijalaca, suzavci i naguravanje prosvjednika i policije: Pogledajte noćašnji kaos u Srbiji
Deseci ozlijeđenih i uhićenih, među kojima i državljanin Hrvatske, salve suzavca, naguravanje s kordonima policije i žandarmerije, povremene tučnjave i demolirane stranačke prostorije SNS-a obilježili su treće uzastopne protuvladine prosvjede u Srbiji završene u petak poslije ponoći.
Višemjesečna politička i društvena kriza i prosvjedi koji traju od pogibije 16 ljudi nakon pada nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, prerastaju posljednjih dana u otvorene sukobe demonstranata i pristaša vladajuće Srpske napredne stranke srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
Treći dan prosvjeda izveo je u četvrtak navečer tisuće ljudi u tridesetak gradova diljem Srbije nakon što su u utorak u sinkroniziranom napadu pristaše SNS-a u dva vojvođanska grada zasule prosvjednike vatrometom, bakljama i raznim predmetima.
Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je poslije ponoći da policija bila izložena "brutalnom nasilju" i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu - 26 , sedam u Valjevu i devet u Pančevu.
"Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze s vanjskim faktorom", rekao je Dačić, inače i potpredsjednik srbijanske vlade koja prosvjede naziva "obojenom revolucijom", uz optužbe da su podržani i plaćeni izvana.
Mnogi su ozlijeđeni i u tučnjavi s pristašama SNS-a, najčešće maskiranim i s kačketima na glavi, čije nasilje je - prema svjedočenjima sudionika prosvjeda i objavama na društvenim mrežama - policija najčešće ignorirala.
Prosvjede u četvrtak navečer obilježilo je i demoliranje prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Prema objavama medija, demolirane su prostorije gradskog i još dva lokalna novosadska odbora SNS-a.
Većina mlađih prosvjednika koji su sudjelovali u tom napadu bila je maskirana kapuljačama, a u stranačkim prostorijama nije bilo pristaša SNS-a odakle su srijedu ispaljivali pirotehnička sredstva ka prosvjednicima.