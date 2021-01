UŽIVO Milanović se cijepio protiv koronavirusa: Ljudi cijepite se, to je bolje nego razboljeti se

Predsjednik Zoran Milanović cijepio se protiv koronavirusa pred kamerama na Pantovčaku. Nakon njega se cijepio i načelnik Glavnog stožera Robert Hranj.

Nakon cijepljenja Milanović je dao izjavu za medije.

"Pozivam sve koji žele ali i one koji ne žele da se cijepe, to nije napravljeno napamet, i ono sigurno pomaže. To je vrlo ozbiljan proces verifikacije i ono sigurno pomaže i mislim da u ovom trenutku, a mislim da taj trenutak nije daleko, bude veća ponuda od potražnje, bude više cjepiva nego onih koji se žele cijepiti. To će biti točka preokreta. Ljudi cijepite se, to je bolje nego razboljeti se", kazao je Milanović.

"Dakle onoga trena kada u sistemu više ne bude kandidata a cjepiva će biti više, što da radimo, da vas tjeramo na cijepljenje, tako ne možemo. Sustav će kada se procijepi veći broj ljudi biti i rasterećen", kazao je Milanović.

"Da budi oprezan i napravi sve što možeš. Nemoj se opterećivati da će baš tebe udarit", kazao je. "To je ono što svatko treba napraviti", kazao je Milanović na pitanje je li se konzultirao s liječnicima. Dodao je da je alergičan na proljetni cvat.

Neredi u SAD-u

"Pred nama je godina u kojoj ćemo ponovno morati kretati iz početka. Kod nas se ne juriša na predstavnička tijela. Kod nas se priznaju izbori. Gledamo jednu državu koja je uzor jučer bila pred urušavanjem", rekao je.

Poslijeratna obnova

"Pitate me pitanje na rubu ekspertnog. Dvije kuće jedna pored druge su bile u procesu obnove. One su poboljšavane. Ako je projekt ispravan onda je odgovornost na nadzornom inženjeru", dodao je. "Ne znam tko je odgovoran, država, ali država je napravila izvanserijski napor", dodao je.

Osim njega cijepit će se i članovi Vlade koji nisu preboljeli koronu. Cijepit će se ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar financija Zdravko Marić, ministar obrane Mario Banožić, ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Darko Horvat, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Podsjetimo, u utorak su se javno pred kamerama cijepili i članovi Stožera ministar Davor Božinović, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak te ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Video: Markotić, Capak i Božinović cijepili su se protiv koronavirusa pred kamerama