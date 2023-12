Užas u Njemačkoj: Otac skrivio prometnu nesreću, ostavio teško ozlijeđenog sina u vozilu i pobjegao

U noći s petka na subotu, 2. prosinca oko dva sata, stanari okolnih zgrada pronašli su teško ozlijeđenu bebu u automobilu VW Touran nakon prometne nesreće u Wiesbadenu u Njemačkoj. Kako je u subotu u večernjim satima priopćila policija, svjedoci su oko 2 sata ujutro čuli jak prasak. Kada su došli na mjesto nesreće, zatekli su automobil prevrnut na bok. Unutra je bila beba, a vozaču nije bilo traga. Beba je odvedena u bolnicu. Prema prvim liječničkim procjenama, ozljede su teške, ali nisu opasne po život, piše Fenix magazin.

Isprva nije bilo traga vozaču automobila. No, on se u subotu tijekom dana sam predao nadležnoj policijskoj postaji i izjavio da je on upravljao vozilom u kojem je bila beba. – Riječ je o 25-godišnjaku koji je nakon predaje uhićen i mora odgovarati u kaznenom postupku - rekao je u subotu navečer glasnogovornik policije. Kasnije se, tijekom policijskog ispitivanja, pokazalo da je 25-godišnjak otac djeteta. Priznao je da je sina ostavio u dječjoj sjedalici, priopćila je policija.

Inače, prvobitni očevid na mjestu nesreće pokazao je kako se VW iz nepoznatog razloga zabio u pet parkiranih vozila, a potom i u uličnu rasvjetu. Do jutra su policajci u mraku tražili vozača nesreće, a on je u subotu tijekom dana sam došao u policijsku postaju i priznao da je otac djeteta. Muškarac sada ne samo da mora odgovarati za već utvrđeni bijeg već i za nepružanje pomoći i napuštanje djeteta. Beba se još uvijek nalazi u bolnici, ali je izvan životne opasnosti. Zašto je otac djeteta pobjegao i ostavio dijete u vozilu, policija nije objavila.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Prometna nesreća na brzoj cesti Solin-Klis