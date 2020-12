Uspješni poduzetnik dijelio novac unesrećenima, pitali ga tko im daje: 'To je od svih Hrvata'

Među brojnima koji su stigli u potresom pogođena područja pomoći i sanirati štetu našao se i predsjednik uprave DIV Grupe Tomislav Debeljak. Hrvatskog poduzetnika RTL-ova kamera snimila je slučajno kako tamošnjim ljudima dijeli novac. Kada su ga pomalo šokirani ljudi pitali tko im to daje, on im je samo rekao: 'To je od svih Hrvata'.

Na pitanje RTL-ove reporterke zašto ne želi o tome govoriti samo je skromno rekao: 'Ma sve u redu'. I otišao. Čelnik DIV Grupe boravio je u Splitu kada je Petrinju i okolno područje pogodio razoran potres. Kada je uvidio razmjere štete, sa svojim suradnicima odmah je krenuo prema najteže pogođenom području. Već tri dana s tridesetak radnika DIV Grupe i kooperantskih tvrtki pomaže u Petrinji i selima oko Petrinje i Gline sanirati posljedice.

"Znao sam da je u ovoj fazi najnužniji poslovi sanacije i čišćenje, tako da smo dovezli tridesetak strojeva uključujući i veliku dizalicu. Da je trebalo mobilizirati još strojeva, mi bi ih dovezli", rekao je Debeljak za Jutarnji.