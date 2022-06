Uskoro stiže promjena vremena. Meterologinja upozorava: Ponovo će porasti opasnost

Za velik broj građana srijeda je bila nešto lakša za podnijeti od proteklih dana, no i dalje je to bio većinom sunčan i vruć dan. I dok mnogi nesnosne topline po noći olakšavaju sjećanjima na hladnije doba, olakšanje bi moglo doći i prije nego što to očekujemo.

Što nas očekuje, prognozirala je za HRT meterologinja Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing..

- U četvrtak će najniže vrijednosti ipak gdjegod biti malo niže. Dotok vrućeg zraka nad Hrvatsku nastavlja se uz blago jačanje utjecaja anticiklone, no prizemno će razlika u tlaku biti mala, pa neće biti izraženog strujanja.

U takvim će okolnostima jutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano. Zatim dnevni razvoj oblaka, a u drugom dijelu dana, osobito navečer lokalni su pljuskovi najvjerojatniji u najistočnijim predjelima. Vjetar uglavnom slab pa neće ublažavati poslijepodnevnu vrućinu uz temperaturu između 34 i 36 stupnjeva - navela je.

Očekuje se da će u središnjim krajevima najviše vrijednosti biti malo niže, te će prevladavati sunčano vrijeme, ali popodne može se očekivati povremeno umjerena naoblaka, osobito uz granicu sa Slovenijom gdje lokalno može biti i pokojeg pljuska.

- Ni na zapadu zemlje neće nedostajati sunčana vremena, no gdjegod u Istri i Gorskom kotaru sredinom dana može prolazno biti više oblaka, lokalno i pljuska. Najniža temperatura od 15 u unutrašnjosti do 25 na otocima. Danju vruće s najvišim vrijednostima oko 32.

U Dalmaciji će vrućina biti izraženija, osobito u unutrašnjosti, gdje, unatoč većinom sunčanom vremenu, sredinom dana tek rijetko mogućnost jačeg dnevnog razvoja oblaka i pokojeg pljuska. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak - napomenula je meterologija.

Osvježenje pred kraj tjedna

Stanovnici juga Dalmacije uživat će u suncu, a samo će ujutro, pokoji oblak, kvariti nebesko plavetnilo. Slabo i umjereno jugo popodne u okretanju na jugozapadnjak te u slabljenju, pa će more većinom biti malo valovito.

- Pokraj radnog tjedna u unutrašnjosti će temperatura zraka još malo porasti, no za vikend osvježenje i završetak toplinskog vala. Najviše dnevne vrijednosti bit će oko 30 stupnjeva, ali će osjećaju svježine pridonositi umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar.

Na moru se uz obilje sunčana vremena nastavlja razdoblje vrućine. U petak će zapuhati umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a zatim u subotu, kada će ponovno porasti opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, bura i sjeverozapadnjak - navodi meterologinja Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. za HRT.

