Šegon i Kralj završili pod istragom nakon javnog istupa odbjeglog Mamića

Branko Šegon, bivši zamjenik SDP-ovog ministra financija Slavka Linića i Tomislav Kralj, koji je svojevremeno bio zamjenik ravnateljice Porezne uprave, našli su se na udaru USKOK-a koji je protiv njih pokrenuo istragu i to nakon što je spomenutu dvojicu Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa na jednoj od svojih konferencija za medije, prije par mjeseci optužio da su ga tražili 500.000 eura. A u zamjenu su mu, prema Mamićevim tvrdnjama nudili pomoć oko njegovih pravosudnih problema. Mamić je navodno ponudu odbio, a za njegove javne istupe se zainteresirao USKOK , koji je sad pokrenuo istragu protiv Šegona i Kralja zbog sumnji u trgovanje utjecajem.

Ovo je drugi put da USKOK na temelju izjava odbjeglog Zdravka Mamića, koji je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora te se protiv njega na sudu u Osijeku vodi još jedan postupak, dok bi drugi u skorašnje vrijeme trebao početi u Zagrebu, pokreće istrage, odnosno podiže optužnice. U prvom slučaju Mamić je optužio trojicu sudaca Županijskog suda u Osijeku da su ga tražili mito kako bi donijeli presude u njegovu korist.

Te Mamićeve optužbe na koncu su rezultirale optužnicom i protiv trojice sudaca i protiv Zdravka i Zorana Mamića te još nekoliko osoba, a ta optužnica je nedavno postala pravomoćna. Usput, zanimljivo je da su Šegon, Kralj i Linić bili prve osobe koje je Ivan Turudić primio lani u svibnju nakon što je stupio na dužnost glavnog državnog odvjetnika. Tada je pojašnjeno da su se oni kod njega raspitivali o kaznenim prijavama koje su neki od njih podnijeli između 2011. i 2016. te da je sastanak održan na inicijativu Kralja, Šegona i Linića.

Godinu dana kasnije, dvojica od njih trojice sumnjiče se da su od 14. rujna do 8. listopada 2020. od Mamića u Zagrebu i na području BiH, tražili 500.000 eura kako bi kazneni postupci koji se protiv njega vode bili okončani u Mamićevu korist. U to vrijeme Mamić je imao dva postupka: žalbeni na Vrhovnom sudu zbog nepravomoćne presude kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenje novca iz Dinama te optužnicu za Dinamo 2 po kojoj je trebalo početi suđenje u Osijeku. USKOK sumnjiči Šegona i Kralja da su Mamiću ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupka u njegovu korist i to tako što će iskoristiti autoritet koji imaju kao osobe koje su dugi niz godina obnašale visoke funkcije u Ministarstvu financija čije službe su bile uključene u postupanje oko Mamića.

Sumnjiči ih se i da su Mamiću kazali da mu povoljni ishod kaznenih postupka mogu srediti jer su bliski s Linićem i jednim zamjenikom glavnog državnog odvjetnika. No Mamić je njihovu ponudu odbio. I onda je godinama kasnije o njoj progovorio na jednoj od svojih konferencija za medije, nakon čega je USKOK, kako navode, samostalno pokrenuo izvide u sklopu kojih je, po neslužbenim informacijama odbjegli Mamić ispitan u BiH, a Šegon i Kralj koncem prošlog tjedna u USKOK-u.