Ukrajina se nalazi u teškoj situaciji - zaista teškoj. Ovo su najveći problemi s kojima se suočava

Dok se približava druga godišnjica ruske invazije, Ukrajina se suočava s teškom situacijom. Prošlogodišnja protuofenziva donijela je nadu da bi Ukrajina mogla iskoristiti svoje uspjehe i povratiti teritorije koje su bile pod ruskom okupacijom na jugu i istoku zemlje. Međutim, protunapad nije doveo do željenih rezultata, a Ukrajina sada gubi ključnu podršku svojih saveznika. Istovremeno, njezine vojne snage suočavaju se s nedostatkom osoblja i streljiva.

Problemi su prisutni i na vrhu vojnog zapovjedništva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij smijenio je visokog zapovjednika Valerija Zalužnog zbog navodnih nesuglasica oko strategije, što dodatno komplicira situaciju, piše Business Insider.

U središtu problema u Ukrajini je opadanje međunarodne pomoći. Ukrajina je ranije izjavila da bi mogla imati problema u obrani od Rusije ako ne dobije pomoć SAD-a. Senat je u utorak usvojio zakon o hitnoj obrambenoj pomoći u vrijednosti od 95 milijardi dolara koji bi mogao pomoći Ukrajini. Međutim, taj zakon treba proći i kroz Zastupnički dom, gdje se očekuje da će republikanci pokušati blokirati njegovo usvajanje.

U međuvremenu, ukrajinski vojnici prisiljeni su ograničiti upotrebu streljiva. Na nekim dijelovima bojišta suparničke snage imaju tri puta više oružja od ukrajinskih vojnika, kako je nedavno izvijestio Bloomberg. Oružje koje je Ukrajina dobila od SAD-a, kao što su haubice, prestalo je pucati u blizini grada Bakhmuta - grada koji je bio poprište teških borbi proteklih mjeseci - zbog nedostatka granata, prema izvješću CNN-a.

Problemi s ljudima postaju sve veći. Jedna od glavnih nesuglasica između Zelenskija i Zalužnog bila je u vezi s regrutiranjem. Bivši vojni čelnik tvrdio je da Ukrajina treba značajno povećati broj ljudi koji se regrutiraju u vojsku, dok je predsjednik bio zabrinut zbog mogućeg negativnog utjecaja na već oslabljeno nacionalno raspoloženje.

Međutim, zamjena Zalužnog mogla bi izazvati veliki otpor unutar ukrajinskih vojnika, kako je istaknuo Ryan Evans, izdavač časopisa War on the Rocks, u njihovom podcastu. "I ne znam kako će imenovanje novog zapovjednika riješiti ova velika pitanja o mobilizaciji i koja bi trebala biti ukrajinska strategija", dodao je.

Zapovjednik jednog bataljuna na istoku Ukrajine nedavno je rekao The Washington Postu da njegova jedinica, koja se nalazi u rovovima kako bi odvratila ruske napade, ima samo 40 ljudi umjesto potrebnih 200. Izvješće je istaknulo da su novi regruti često neiskusni i nedovoljno obučeni.

Ovi izazovi stvaraju ozbiljne probleme na bojištu. Prema izvještajima, Ukrajina se bori da odbije ruske napade, posebno oko grada Avdiivka u Donjeckoj regiji istočne Ukrajine. Gradonačelnik je prošlog tjedna istaknuo sve češće napade Rusije, opisujući ih kao "napade sa svih strana". "Mislim da se radi o neprekidnom pritisku", rekao je Patrick Bury, vojni analitičar sa Sveučilišta u Bathu u Velikoj Britaniji, u razgovoru za Business Insider. Michael Kofman, analitičar u organizaciji CNA, nedavno je rekao u podcastu "War on the Rocks" da postoji "velika šansa" da Ukrajina izgubi grad.

U dugoročnom planu Rusija također trpi velike gubitke, ali razlika je u tome što se Rusija, s većom ekonomijom i populacijom, priprema da izdrži dugoročne gubitke. Stavila je svoju ekonomiju u ratno stanje, masovno povećavajući proizvodnju oružja i streljiva te primajući napade dronova Shahed iz Irana i balističke rakete i streljivo iz Sjeverne Koreje. Povećala je broj svojih vojnika djelomično nudeći visoke plaće novim regrutima i djelomično kroz vojne obveznike.

S druge strane, Ukrajina se bori da proizvede dovoljno streljiva i opreme kako bi zadovoljila potrebe svoje vojske i nadoknadila manjak od SAD-a, a njezini europski saveznici nisu uspjeli ispuniti cilj proizvodnje milijun granata za vojsku do siječnja. Kao odgovor na to, pojačali su domaću proizvodnju obrambenih sustava, posebno dronova. "To je način izlaska", rekao je Zelenskij za The Associated Press u prosincu.

Potpredsjednik ukrajinske vlade Mihailo Fedorov izjavio je za Reuters da će Ukrajina do 2024. proizvesti tisuće dugih bespilotnih letjelica sposobnih za udare duboko unutar Rusije. Militarna istraživanja i razvoj su u porastu, a nekoliko europskih tvrtki najavilo je zajedničke projekte u Ukrajini, izvijestila je Al Jazeera. Međutim, sve to može biti slaba utjeha za front koja je neizbježno u podređenom položaju, a uz zaustavljanje podrške Sjedinjenih Američkih Država, kako je izvijestio Financial Times, situacija se čini "vrlo mračnom". Visoki diplomat NATO-a rekao je novinama da je situacija na prvoj crti obrane za Ukrajince očajna, puno teža nego što oni priznaju.

I dok se Ukrajina bori na kopnu, njezina sposobnost da suzbije Rusiju na Crnom moru je područje gdje postiže uspjehe. Ministar obrane Ujedinjenog Kraljevstva, Grant Shapps, izjavio je u prosincu da je uništeno oko 20% ruske Crnomorske flote. To je značajan uspjeh za zemlju koja nema vlastitu mornaricu.

Iako napadi Ukrajine na brodove vjerojatno nisu imali veliki utjecaj na kopneni rat, ipak su donijeli koristi. Prvo, ukrajinske luke mogle su nastaviti s otpremom žitarica, što je važno za ekonomiju zemlje. Drugo, posebno nakon napada na sjedište Crnomorske flote u Sevastopolju prošle godine, Krim postaje sve ranjiviji, što je politički udarac Putinu.

Unatoč tome, postoji nada da će američka pomoć ponovno početi teći, unatoč protivljenju bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i nekih republikanaca. Sada, s izgledima za još jedan Trumpov mandat sljedeće godine, Putin je zadovoljan. Mogućnost da SAD potpuno prekine pomoć Ukrajini pruža Putina "put do pobjede", iako to postavlja pitanje što Zapad želi postići u ovoj situaciji, zaključuje Business Insider u svojoj velikoj analizi rata u Ukrajini.

