Rusija je regrutirala čak 15.000 Nepalaca: Plaća je velika, ali mnogi su se vratili istraumatizirani

Ramchandra Khadka, 37-godišnjak iz Nepala, nedavno se vratio kući nakon borbe na ruskoj strani u ratu protiv Ukrajine. Bio je među 15 tisuća Nepalaca koji su se pridružili ruskoj strani kao plaćenici, i to nakon što je prethodno bio sudionik maoističkog pobunjeničkog pokreta u Nepalu, a kasnije se pridružio vojnim operacijama u Afganistanu.

Ovoga se puta, nakon godina nezaposlenosti u Nepalu, odlučio pridružiti ruskoj vojsci kao plaćenik. Ipak, tamo stvari nisu išle prema očekivanju. Nakon samo dva tjedna obuke, kazao je 37-godišnjak za CNN, poslan je na prvu crtu u istočnoj Ukrajini, u grad Bakhmut, i to samo s puškom i osnovnom opremom.

"Nisam se pridružio ruskoj vojsci iz zadovoljstva. U Nepalu nisam imao prilike za posao. No, gledajući unatrag, to nije bila ispravna odluka. Nismo znali da ćemo biti poslani na prve crte tako brzo i koliko će situacija biti užasna", rekao je Khadka. "Ne postoji ni pedalj zemlje u Bakhmutu koji nije pogođen bombama. Sve drveće, grmlje i zelenilo... sve je nestalo. Većina kuća je uništena. Situacija je tamo toliko jeziva da poželiš zaplakati", dodao je.

Khadka je bio poslan u Bakhmut dvaput, ukupno na mjesec dana. Za vrijeme drugog rasporeda ranjen je metkom u kuk, a kasnije pogođen gelerima kazetne bombe. Nakon što je ranjen na prvoj crti bojišnice, nedavno se vratio kući, u Nepal.

VEZANI ČLANCI:

Khadka nije jedini Nepalac koji se bori u Ukrajini. Službeni podaci sugeriraju da ih je oko 200, ali aktivisti tvrde da je stvarni broj daleko veći, između 14.000 i 15.000. Nepalski parlamentarni zastupnik Bimala Rai Paudyal traži od ruskih vlasti precizne podatke o sudjelovanju Nepalaca u ruskoj vojsci, no rusko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na takve zahtjeve.

A na bojišnicu odlaze, piše CNN, zbog situacije u Nepalu. Muškarci su privučeni unosnim paketom koji uključuje plaću od najmanje 2000 dolara mjesečno i brzi postupak dobivanja ruske putovnice. Osim toga, loša globalna mobilnost i ekonomska situacija u Nepalu dodatno potiču ljude na odlazak. Naime, ondje više od 15% stanovništva živi ispod granice siromaštva, a procijenjena stopa nezaposlenosti u 2022. bila je 11,1%.

Problema na ratištu za Nepalce je mnogo, a jedak od njih je i jezik. Strani radnici rijetko govore ruski, a Khadka smatra da je upravo jezična barijera igrala ulogu u smrti mnogih njegovih sunarodnjaka na prvim linijama bojišnice. Osim toga, nekoliko nepalskih boraca koji su razgovarali sa CNN-om okrivili su Rusiju da ih koristi kao topovsko meso u ratu.

A kako uopće izgleda put do ruske vojske? Nepalci koji joj se žele pridružiti prvo putuju u Rusiju s turističkom vizom. Većina ljudi s kojima je CNN razgovarao rekli su da su otišli preko Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Indije. Nakon slijetanja u Moskvu odlaze u regrutni centar, gdje se obavlja fizički pregled, rekli su.

Potpisuje se jednogodišnji ugovor i muškarci dobivaju račun u ruskoj banci, na koji se polaže najmanje 2000 dolara mjesečne plaće. Mnogi borci kažu da su im također davani bonusi – i što duže ostaju na prvim linijama, to više bonusa dobivaju. Neki kažu da su zarađivali i do 4000 dolara mjesečno. Nekoliko Nepalaca koji su se borili za Rusiju rekli su da su prošli samo kratku obuku prije nego što su poslani u borbu. Tako kratko razdoblje obuke prije slanja nepalskih vojnika u borbu "pokazuje očaj ruske vlade i njihovu potrebu za ljudskim resursima na bojišnici", rekao je Binoj Basnyat, umirovljeni general bojnik nepalske vojske, koji sada radi kao strateški analitičar.

CNN je razgovarao s jednim Nepalcem koji je nedavno napustio Rusiju nakon što je tamo proveo tri mjeseca. Poput mnogih Nepalaca koji su pobjegli iz Rusije, a da nisu ispoštovali ugovor, ni on nema pojma kako podići novac koji još uvijek ima na računu u ruskoj banci. "Nakon što sam pobjegao iz vojnog logora, trebalo mi je tri dana da stignem do Moskve. Brinuo sam se da ću riskirati da me uhvate ako odem u banku podići novac. Mogu pristupiti svom bankovnom računu na telefonu, ali ne znam je li moguće taj novac prenijeti u inozemstvo", rekao je.

Ovaj umirovljeni nepalski policajac radio je kao zaštitar u hotelu u Dubaiju kada ga je nepalski agent u Katmanduu kontaktirao o uvjetima koje Rusija nudi strancima da se pridruže njezinoj vojsci. U Dubaiju je zarađivao oko 450 dolara mjesečno i odmah ga je privukla ponuda. "Nakon što vidite jezive slike na bojišnici, svoje prijatelje kako umiru pored vas, shvatili ste da su šanse za preživljavanje vrlo male. Tada shvatite i da novac nije vrijedan toga. Zato sam pobjegao", zaključio je.

VIDEO Putinov veliki intervju