Zdravko Mamić: Ja živ u hrvatski zatvor neću!

Ja živ u hrvatski zatvor neću, poručio je Zdravko Mamić iz Međugorje gostujući u emisiji Pressing N1 televizije. Mamić je progovorio o nepravomoćnoj presudi kojom je dobio šest i pol godina zatvora nakon čega je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu.

- Delegirali su me na suđenje u Osijek jer tamo imaju pravosuđe pod kontrolom. Ako ne dostignem pravdu pred hrvatskim pravosuđem, budite sigurni da je jedan promil ovoga što je meni napravljeno dovoljno da presuda padne na Europskom sudu za ljudska prava - rekao je Mamić i dodao:

- Ja živ u hrvatski zatvor neću ući jer sam u pravu. Toliki mazohist nisam. Došao sam tražiti pravdu u Bosnu i Hercegovinu, pa zar to nije država? Neću se ni junačiti da sam u ovom trenutku trebao sjediti u zatvoru u Osijeku na plus 40, i da me svake dvije minute ubode komarac. Da budem sputan u dokazivanju svoje nevinosti. Nemam izbora. Htio ili ne htio, planirao ili ne, borbu za svoju nevinost i slobodu moram voditi iz BiH. Ne mislim da je to nužno zlo. Dapače. Mislim da je i to neko božje proviđenje. Malo je ljudi koji mogu barem privremeno preživjeti takav pakleni plan i nastaviti borbu za istinu i pravdu.

Na suđenju su svjedočili Dejan Lovren i Luka Modrić koji je na kraju optužen zbog lažnog svjedočenja.

- To ni jedna država ne bi napravila reprezentaciji uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska svoga kapetana koji je jedan od najboljih naših proizvoda u povijesti čovječanstva, Luku Modrića, proglasi krivokletnikom. Tu se radi o atentatu na hrvatsku reprezentaciju i hrvatsku državu. To je veleizdaja.

Mamić je rekao da mu policija još nije došla na vrata te naglasio da ne skriva gdje se nalazi.

- Nisam se skrivao od prve minute mog boravka u Međugorju. Javno sam rekao da sam tu. Ni nakon pet minuta od izricanja presude sam bio na raspolaganju Vašim kolegama. Ne krijem se. Skratio sam proceduru barem za nekoliko mjeseci da se ne mora istraživati gdje sam. Trenutno sam u Međugorju, ali ću biti diljem BiH. Imam i adresu u BiH. Prijavljen sam ovdje. Vrlo lako će me se moći naći. Niti jedne sekunde se neću skrivati.

Objasnio je kako je dobio BiH dokumente.

- Moj otac, koji je inače državljanin BiH, je bio kao vidoviti Milan. On je prije 15 godina pokrenuo proceduru državljanstva. Znao sam da to imam i rekao sam: Vidi, kako je moj tata pametan, pa mi je ostavio sve da jednog dana nekretnine koje su u posjedu njega i njegove obitelji, naših stričeva, ujaka, djedova, pradjedova, da jednog dana mi djeca to možemo staviti na sebe. Nisam uopće smatrao da trebam uzimati dokumente, iako imam Uvjerenje o državljanstvu. Moja situacija traje nekoliko godina. Uopće se nisam pripremao za ovu situaciju. Meni je presuda izrečena u srijedu u 12 sati, šestog lipnja. U ponedjeljak navečer sam održao presicu u Zagrebu u 21 sat. Završila je u 22 sata. Ja sam sjeo u auto i prešao granicu na Kamenskom nekad u toku noći, iza dva sata. U Međugorju sam bio oko četiri sata - rekao je te dodao:

- Zašto ste stekli dojam da sam pokušao izvrdati? Drugi dan sam otišao u Tomislavgrad kao i svaki drugi građanin u policiju. Onda su me poslali u općinu i ispunio sve što treba. Platio sam sve što treba platiti. Očekujem da me u narednih 15-ak dana pozovu i da mi uruče dokumente kao i svakom građaninu BiH. Imam potvrdu da sam državljanin BiH. Na temelju te potvrde sam došao u policiju i općinu da mi se izda osobna karta, putovnica i vozačka dozvola. Imam potvrdu da sam državljanin BiH, ali nemam niti jedan drugi dokument.

Tvrdi da je ucijenjen.

- Ucijenjen sam od Državnog odvjetništva i politike - hrvatske politike koja nikada nije željela da imamo hrvatsku državu. Ona koja je željela samljeti sve što su hrvatski simboli. Čovjek sam i rodonačelnik i vođa hrvatskih simbola, a oni se zovu hrvatska reprezentacija, 'Dinamo', pa i ako hoćete i 'Hajduk'. Svi građani Hrvatske navijaju za reprezentaciju Hrvatske, 'Dinamo' i 'Hajduk'. 'Hajduk' je šaptom pao jer ga je preuzela orjuna iz ruku pravih Hajdukovih navijača, prave Hajdukove 'Torcide'- najboljih Hajdukovih navijača. Oni koji su to željeli preuzeti su preuzeli, a isto to su željeli učiniti u 'Dinamu', čemu sam se suprotstavio. Vidite da je to bio jedan uspješan projekt i vidite da to njima ne odgovara. Oni kažu da nije bilo dragovoljaca domovinskog rata i hrvatskih boraca, nego da su to bili ljudi koji su korumpirani, koji su činili zla, ali bilo je takvih. Zna se tko se s njima treba baviti. Ja sam spretno ili nespretno, kao simpatizer bio na strani HDZ-a. Oni su u jednom trenutku rekli da je on moćan.

Koji su to političari?

- To su ljudi iz SDP-a na čelu njih je bio bivši ministar u dva mandata, ministar unutarnjih poslova, Ranko Ostojić, a onda su to dalje provodile njihove službe - jedne koje su bile u Ministarstvu financija, jedne koje su bile u poreznoj upravi, u poreznom USKOK-u, jedni koji su bili u Ministarstvu unutarnjih poslova, jedni koji su bili u Državnom odvjetništvu. Reći ću Vam stvar koja je strašna za građane naše zemlje. Naše političke elite koje su izabrane od naroda uopće ne upravljaju zemljom. Našom zemljom upravljaju paralelni sustavi. To se zovu duboke države kako je to nazvao jedan popularni političar, gospodin Hasanbegović