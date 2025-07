Vojni analitičar: Samo jedna zemlja može natjerati Putina da zaustavi rat, a to nije SAD

Inicijativa predsjednika Donalda Trumpa za izravnim pregovorima s Vladimirom Putinom, koja je započela sastankom američkih i ruskih dužnosnika u Saudijskoj Arabiji, otvorila je Pandorinu kutiju pitanja o budućnosti Ukrajine. Dok se o sudbini napadnute zemlje pregovara bez njezina sudjelovanja, analize uglednih institucija kao što je Brookings Institution sugeriraju da ishod ne ovisi samo o Washingtonu i Moskvi. U globalnoj jednadžbi moći, jedan igrač posjeduje poluge koje mogu presuditi ishod sukoba, a to nije SAD. Naime, riječ je o Kini, stalnoj članici Vijeća sigurnosti UN-a i drugoj najvećoj svjetskoj ekonomiji, koja istovremeno predstavlja najvećeg trgovinskog partnera i Rusiji i Ukrajini, čime drži ključeve ekonomske stabilnosti obiju zaraćenih strana.

Ekonomska ovisnost Rusije o Kini postala je njezin najranjiviji bok, piše Sky News. Nakon invazije i nametanja zapadnih sankcija, Kina je postala glavni i nezaobilazni izvoznik u Rusiju, nadomjestivši gotovo u potpunosti dotok zapadne robe. Kineski izvoz, koji uključuje i direktne pošiljke i one preko trećih zemalja poput država Središnje Azije, ključan je za održavanje ruskog gospodarstva i ratnog stroja. Od industrijske opreme koja se koristi za proizvodnju oružja do energenata poput nafte i plina koje Kina kupuje, Peking posjeduje ogroman utjecaj. Stručnjaci poput Robina Brooksa tvrde da bi Kina, ako to odluči, mogla iskoristiti tu moć kako bi ubrzala postizanje primirja i natjerala Kremlj na ustupke koje nitko drugi ne može iznuditi.

Međutim, mišljenja o ulozi Kine duboko su podijeljena. Dok jedni, poput Jonathana Czina, tvrde da je Kina "dio problema, a ne rješenja" te da njezino uključivanje u pregovore samo nagrađuje podršku Moskvi i potkopava poziciju Zapada, drugi, poput Patricije M. Kim, smatraju da se njezin utjecaj ne smije odbaciti. Kijev je i sam izrazio otvorenost za kinesko posredovanje, svjestan jedinstvene poluge koju Peking ima nad Rusijom. Ključno je, smatraju ovi analitičari, postaviti kinesko sudjelovanje ne kao uslugu za koju se očekuje protuusluga, već kao test njezine vjerodostojnosti kao odgovornog globalnog aktera koji se zalaže za načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Strah Pekinga od marginalizacije dok SAD i Rusija pregovaraju iza zatvorenih vrata mogao bi biti adut u rukama Trumpove administracije. Anksioznost zbog mogućeg američko-ruskog dogovora koji bi oslabio kinesku stratešku poziciju može se iskoristiti za poticanje Pekinga na konstruktivniju ulogu. Ipak, Washington mora biti oprezan. Kina će vjerojatno snažno zagovarati ukidanje sankcija Rusiji, što vidi kao instrument zapadnog geopolitičkog pritiska. Svako prerano popuštanje Moskvi bez čvrstih jamstava potkopalo bi cjelokupnu strategiju i poslalo poruku da se agresija isplati.

Pitanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu nakon eventualnog primirja ostaje najveći izazov. Jedan od prijedloga koji dobiva na snazi jest uspostava multinacionalnih mirovnih snaga koje bi uključivale ne samo europske, već i kineske trupe. Takav aranžman, kako sugeriraju analitičari poput Michaela O'Hanlona, značajno bi podigao ulog za Rusiju u slučaju kršenja sporazuma, jer bi napad na takve snage značio sukob s daleko širim krugom moćnih država, uključujući i Peking. To bi moglo biti učinkovitije sredstvo odvraćanja od samog članstva u NATO-u, koje Moskva smatra crvenom linijom.

Obnova Ukrajine zahtijevat će izvanredan financijski napor. Procjena [Svjetske banke](https://www.worldbank.org/) iz prosinca 2023. godine iznosila je 486 milijardi dolara, a ta brojka od tada neprestano raste. Taj teret prevelik je za Europu i SAD, zbog čega je nužan širok međunarodni angažman. Kina je u svom mirovnom planu iz 2023. obećala pomoć u poslijeratnoj obnovi, i taj bi se angažman trebao testirati. Naravno, Kijev mora ostati oprezan zbog sigurnosnih rizika koje donosi sudjelovanje bilo kojeg aktera, a posebno Kine, u obnovi kritične infrastrukture. Rješenje leži u okupljanju što šire koalicije partnera, osiguravajući Ukrajini pristup različitim opcijama, stručnjacima i tehnologijama kako bi se osigurao otporan i siguran oporavak.