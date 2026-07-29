Misteriozan slučaj u Grčkoj: Tijelo turistice pronađeno u kovčegu u središtu Atene, u istragu se uključio i Interpol

Misteriozna smrt 38-godišnje Škotkinje potresla je Atenu nakon što je njezino tijelo pronađeno skriveno u kovčegu u napuštenoj zgradi. Policija sada pokušava rekonstruirati njezine posljednje dane, utvrditi s kim je doputovala u Grčku i otkriti kako je završila na toj lokaciji. Njezin identitet potvrđen je nakon što je Interpol grčkoj policiji dostavio dokumentaciju. Istražitelji su utvrdili da je 29. lipnja doputovala u Grčku iz Sjedinjenih Američkih Država, preko Cipra. Policija je od zrakoplovne kompanije zatražila popis putnika kako bi utvrdila je li putovala s još nekim, a provjeravaju se i lokalni registri smještaja kako bi se ustanovilo je li neka rezervacija bila napravljena na njezino ime. Kovčeg je pronađen u subotu oko podneva u napuštenoj zgradi na adresi Evelpidon 7, u atenskoj četvrti Kypseli. Prvim pregledom tijela nisu uočene vidljive ozljede. Grčke vlasti odmah su nakon pronalaska uzele otiske prstiju, no nije pronađeno podudaranje u nacionalnoj bazi podataka. Žena je pronađena odjevena u kratke hlače s nazivom jednog francuskog sveučilišta, zbog čega je o slučaju obaviješten Interpol.

Policija procjenjuje da je umrla otprilike osam dana prije nego što je tijelo pronađeno. O slučaju je obaviješteno britansko veleposlanstvo u Grčkoj, kao i otac preminule žene. Policija želi razgovarati s njezinim ocem kako bi prikupila informacije o njezinu kretanju i aktivnostima prije smrti. Istraga je i dalje u tijeku kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon što je još jedna Britanka pronađena mrtva u kabini kruzera dok je brod bio usidren na Santoriniju. Šezdesetdvogodišnja žena, koja je putovala Grčkom, preminula je u nedjelju ujutro. Pronašlo ju je osoblje broda nakon što je ušlo u njezinu kabinu. Pozvane su hitne službe, a žena je iskrcana s kruzera u luci Athinios, piše Daily Mail.

Hitno je prevezena u bolnicu, gdje je službeno proglašena mrtvom. Lokalne vlasti istražuju njezinu smrt, a naložena je obdukcija kako bi se utvrdio uzrok. Policija ne sumnja na kazneno djelo te smatra da iznenadna smrt vjerojatno ima zdravstveni uzrok. Točan uzrok smrti zasad nije poznat. Kruzer je, prema dostupnim informacijama, nakon što je žena prevezena u bolnicu nastavio plovidbu svojom rutom Egejskim morem.