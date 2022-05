Kriminalist: 'Istraga o Mateju puna je rupa. Evo zašto srpskoj policiji nije u interesu otkriti je li ubijen'

Iskusni kriminalist s respektabilnim policijskim iskustvom Željko Cvrtila gostovao je u petak na Večernji TV-u, prilikom čega se osvrnuo na pronalazak tijela Mateja Periša te istragu koja je trajala više od pet mjeseci. Osvrnuo se posebno na rad srpske policije, zloglasni klub Gotik iz kojega je Matej nestao te objasnio koje pravne mogućnosti sada ima Nenad Periš kako bi doznao potpunu istinu o smrti svoga sina.

Pronalaskom tijela Mateja Periša u Beogradu potraga je i službeno okončana. Jeste li vi kao iskusni kriminalist posljednjih mjeseci zamijetili probleme ili pogreške u istrazi?

Naravno da jesam. Osvrnuo bih se na čin nestanka Mateja. Njegovi su prijatelji nestanak policiji prijavili 1. siječnja 2022. prijepodne, međutim beogradska policija nije ih ozbiljno shvatila te im je sugerirala da ga potraže u nekoj od bolnica aludirajući da je možda upao u nekakav incident u novogodišnjoj noći. Mladići su na policiju opet došli istog dana u poslijepodnevnim satima, a tada je već nastupila noć i u potragu se nije išlo.

Dakle, ovdje govorimo o kašnjenju policije od minimalno 24 sata. Drugim riječima, srpska policija u startu nije shvatila slučaj ozbiljno i očito nije s Matejevim prijateljima odradila tako detaljan razgovor da bi procijenili da se ne radi o "klasičnom" nestanku već o ozbiljnoj stvari s mogućim fatalnim ishodom. Vjerojatno su se vodili logikom da treba proći 48 sati da bi se nestanak shvatio ozbiljno. Osim što se zakasnilo s potragom, zakasnilo se i s pronalaskom dokaza. Kod ovakvih se slučajeva dokazi brzo "hlade" i gotovo je nemoguće pronaći opipljivi ili biološki trag koji bi išao u smjeru rješavanja istrage. Zbog toga policija nije imala ništa osim pokojeg svjedoka i snimki s nadzornih kamera koje su rekonstruirale Matejevo kretanje uoči nestanka.

Zašto je srpska policija detaljnu videorekonstrukciju u javnosti objavila tek nakon dolaska hrvatskih istražitelja u Beograd, a mjesec dana prije toga nisu se izjašnjavali o slučaju?

Ja ne sumnjam u stručnost srpske policije, ali njihova je profesionalnost upitna. Svi znamo da su sve institucije podređene tamošnjoj vlasti. Upliv politike u tamošnju policiju je ogroman.

Srpska policija jučer je kazala da isključuje nasilnu smrt...

To je pogrešno rečeno i to se ne bi smjelo tako olako komunicirati. Oni su samo rekli da nisu vidljive ubodne ili prostrjelne rane. Međutim, to ne isključuje da nasilja nije bilo. Primjerice, dva čovjeka mogu utopiti trećeg u kanti vode. Nakon šest mjeseci ležanja tijela u vodi nećete pronaći tragove nasilja. O tome govorim.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Je li onda ova istraga završena?

Ovisi što će pokazati detaljna obdukcija i hoće li se u budućnosti pojaviti neki novi dokazi. Potraga je svakako završena, ali istraga se može tek sad otvoriti da bi se rasvijetlilo je li Matej život izgubio nesretnim padom u rijeku ili je pretrpio nasilje pa je ubačen u rijeku. I toksikološki nalaz bi trebao pokazati je li osoba bila trovana ili pod utjecajem nedozvoljenih supstancija, a može se i vidjeti ima li na tijelu ili u tijelu rezova ili lomova kostiju koji nisu mogli uslijediti kao posljedica plutanja u vodi. Drugim riječima, sada je glavno pitanje je li Matejeva smrt nastupila nasilnim ili nenasilnim događajem.

Zašto su onda srpske službe u medije puštale neprovjerene snimke kretanja kao i tezu da se Matej sigurno drogirao u Beogradu iako toksikološkog vještačenja nije bilo niti ga je moglo biti?

Takvo ponašanje im ne služi na čast. Kao ni tamošnjim medijima koji su objavljivali strahovite gluposti i neprovjerene činjenice. Kao da su cijelo vrijeme pokušali ocrniti Mateja i taj slučaj prikazati kao slučajni pad u rijeku, a pritom nisu imali nijedan jedini dokaz. Čini se da su srpske službe koje su diktirale rad medija htjele slučaj marginalizirati da se ne bi negativno reflektirao u odnosima dviju država, ali i u turističkom sektoru. Poznato je da tisuće i tisuće mladih Hrvata odlazi u noćni provod u Beograd. Na jedan način njihov noćni život živi zbog naših ljudi. Svakako im nije bilo u interesu otkriti ništa što bi išlo u smjeru Matejeve nasilne smrti zbog negativnog efekta koji bi se stvorio u javnosti. Što se pak tiče teze da se Matej sigurno drogirao, nju je izgovorio jedan srpski policajac u prvim tjednima istrage. To je čista glupost. To ne možemo znati dok ne dođe toksikološki nalaz. Iskreno, ne znam zašto je to izgovorio. Ipak, moram reći da sam desetak puta pregledao snimke Matejeva kretanja i meni se on ne čini ni pijanim ni drogiranim niti znam koja bi vrsta droge mogla uzrokovati takvo trčanje i pokušaj zaustavljanja taksija. Čini mi se da je Matej negdje išao. S jasnim ciljem i razlogom.

Kako je moguće da policija pet i pol mjeseci nije pronašla nijedan trag ili dokaz, a Matejevo tijelo pronađeno je jedva dva kilometra od noćnog kluba Gotik u kojem je posljednji put viđen?

Kao što sam rekao. U ovakvim se potragama dokazi jako brzo "hlade" pa je moguće da zaista nijedan adekvatan dokaz nije pronađen. Međutim, ostaje pitanje bi li se to dogodilo da je policija odmah ozbiljno shvatila slučaj i krenula češljati teren. Drugo važno pitanje jest upravo noćni klub Gotik. Matej je tamo posljednji put viđen. Odatle je izašao ili pobjegao. Ostaje pitanje zbog čega je policija tjednima htjela dislocirati istragu od tog kluba i u njega nije ulazila. Je li riječ o zataškavanju kaznenog djela? Je li riječ o kohabitaciji države s krim-miljeom s kojim se povezuje Gotik? Ne znamo. To su sada pretpostavke. Međutim, ostat će zauvijek nejasna činjenica zašto se taj klub zaobilazio kao i pitanje zašto u njemu nisu odmah svi ispitani.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Mislite li da će sada policija ući detaljnije u Gotik?

Sve ovisi o tome hoće li nalazi i obdukcija pokazati sumnju na kriminalnu radnju ili kazneno djelo. Ako se to ne dogodi, teško je vjerovati da će provesti istragu u tom klubu pogotovo zbog njegove mafijaške reputacije. Policija bi trebala imati jak razlog ući u klub i napraviti najdetaljniju rekonstrukciju do sada.

Je li sa svime povezana obavještajna zajednica? Tu mislimo i na dio srpskih medija koje ste već spomenuli...

Poznato je da se Gotik povezivao s bratom Aleksandra Vučića te da se u tom klubu s vrhom kriminalne organizacije u prošlosti nalazio aktualni predsjednik MUP-a Aleksandar Vulin. Ne možemo eksplicitno tvrditi da je obavještajna zajednica umiješana, ali mogućnost za sve postoji. Pogotovo kada postane bjelodano da se iz nepoznatog razloga u klubu ne želi provesti istraga. Što se pak medija tiče, slučaj se htio obezvrijediti vjerojatno zbog političkog pritiska dviju država, ali i negativne konotacije za naš i njihov turizam. Međutim, to se moglo napraviti jednom pristojnom i javnom presicom, a ne objavom lažnih vijesti i difamacijom koja je prouzročila još više niskih strasti.

Kakve su sada pravne mogućnosti obitelji Periš? Kako će doznati konačnu istinu?

Jedina mogućnost jest privatna tužba prema srpskoj policiji zbog sumnje u nepoduzimanje pravovremenih radnji u smislu potrage za osobom. Kad bi taj slučaj došao na sud, tada bi odvjetnici obitelji Periš imali uvid u cijelu dokumentaciju koja je sada dostupna samo policiji. Međutim, ostaje pitanje hoće li se za takav scenarij odlučiti Nenad Periš.

Zašto su se tijekom potrage za Matejem javljale vračare i samoprozvani bioenergičari iz više zemalja tvrdeći da znaju i osjećaju gdje je Matej?

Zato što je ovaj cijeli slučaj od početka misteriozan i nije do kraja kristaliziran. Zbog toga se i jako medijski pratio, što je posljedično rezultiralo činjenicom da su se po društvenim mrežama počele osnivati svakojake fanatične grupe. Inače, službe diljem svijeta ne zaziru od takve vrste pomoći. Međutim, takvi se ljudi kao pomoć uzimaju tek kad se iscrpe sve mogućnosti. Problem je ovdje bio što je javni prostor bujao od užasnih i neprovjerenih teza. A bujao je upravo zato što službena tijela nisu dovoljno komunicirala i tako je nastao prostor za sve i svakoga. Na medijima je da se ograde od prenošenja takvih vijesti i suzbiju ih iz relevantnog javnog prostora jer štete istrazi i odvraćaju fokus.