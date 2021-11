U SDP-u bukti novi rat, sada zbog nasljednika Komadine i Ostojića: Pojavile se teške optužbe

Sukobima rastrgan SDP u subotu, 27. studenog čekaju unutarstranački izbori. Iako je na početku izgledalo da će ti izbori koji se organiziraju u jednoj apatičnoj atmosferi koja je u stranci zavladala nakon brojnih čistki, raspuštanja organizacija i podjele Kluba zastupnika u Saboru proći relativno mirno i bez većih sukoba, čini se da to ipak neće biti slučaj. Zaiskrilo je, i to poprilično u dvije velike organizacije, prvo u zagrebačkoj te u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje je u petak ostavku na mjesto šefa županijske organizacije podnio Ranko Ostojić, ujedno i kandidat za još jedan mandat na toj istoj funkciji. I to zbog članarine.