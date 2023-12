U požaru u Osijeku 100-postotni invalid Željko izgubio je sve što je imao: 'Izgorjele su mi i proteze'

Osječanin Željko Heller (63) doživio je veliku tragediju kada je njegov stan u osječkoj Tvrđi prije 20-ak dana uništio požar. Srećom, njega je spasio susjed, izvlačeći ga iz kuće u kojoj je izbio požar, a koji je vjerojatno, kako je kazao sam Heller, izazvala svijeća na adventskom vijencu.

Međutim, Heller, 100-postotni invalid koji boluje od dijabetesa, ostao je bez svega, uključujući invalidska kolica i proteze za noge koje su mu omogućavale hodanje. Zbog situacije u kojoj se našao, Heller je zatražio pomoć te mu je osiguran privremeni smještaj kod udomiteljske obitelji.

- Sad sam vidio da ima i goreg od toga kad izgubiš noge. Kad su došli vatrogasci i Hitna, odvezli su me u bolnicu. Pružili su mi pomoć i rekli mi da mogu kući, no nisam imao kamo jer mi je sve izgorjelo. Rekao sam policajcima da nemam smještaj i oni su kontaktirali Centar za socijalnu skrb, koji mi je osigurao smještaj kod udomiteljske obitelji u Dalju. Oni su mi rekli da mogu kod njih ostati za stalno ako želim, a s obzirom na to da je moja mirovina 270 eura i da nemam novca za obnovu izgorjeloga stana, nema mi druge nego ondje ostati - kaže za 24sata Željko, koji je u svom stanu živio od 1986. godine kao podstanar, a poslije ga je i otkupio.

Željko je dobio na korištenje i druga kolica. Centar za socijalnu skrb rekao je da će dobiti doznake za nove proteze, ali proći će vremena dok one ne stignu. Za to vrijeme Željko će se kretati uz pomoć svojih skrbnika iz udomiteljske obitelji.

Inače, nakon što je vidio posve izgoren stan, Željko se nemoćno osvrtao oko sebe pokušavajući na zgarištu pronaći nešto što mu je važno. - Daj mi tu malu sliku skini sa zida. To mi je dijete moje. Pokušajmo naći moj uređaj za mjerenje šećera, to mi je vrlo važno. Ako mi je odjeća ostala čitava, spakujte mi i nju. Nemam što obući. Strašno je kad izgubiš sve što si imao - tužno je zaključio, piše 24sata.

