U ponedjeljak zvoni prvo školsko zvono: Evo što sve čeka učenike i roditelje u novoj školskoj godini

S novom školskom godinom, koja počinje u ponedjeljak, 8. rujna za oko 444.500 učenika osnovnih i srednjih škola, u strukovnim školama počinje i provedba modularne nastave po novim kurikulima za 147 novih strukovnih zanimanja. Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), u školskoj godini 2025./2026. osnovnu školu pohađat će oko 297.500 učenika, dok će u srednjim školama biti otprilike 147.000 učenika.

Prema procjeni, prve će razrede osnovnih škola pohađati oko 36.000 učenika, no taj broj nije konačan, navode iz Ministarstva na upit Hine, ističući da će točne podatke imati tek kada škole upišu učenike u bazu e-matica, odnosno do 30. rujna. Prvi razred srednje škole upisalo je 39.330 učenika, što je za oko 2070 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu kad ih je upisano 41.400. Gimnazije je upisalo 11.100 učenika, a strukovne škole 27.500 učenika. Iz MZOM-a napominju da se od 5. do 30. rujna provodi naknadni upisni rok te da neupisani učenici još mogu upisati programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta.

Početak modularne nastave

Od ove školske godine u strukovne škole uvode se novi strukovni kurikuli za 147 novih strukovnih zanimanja po modelu modularne nastave. "Dosadašnjih više od 260 zanimanja okrupnjeno je i optimiziran je njihov broj, što znači da zanimanja nisu ukinuta, nego je više sličnih zanimanja spojeno u jedno", objašnjavaju iz MZOM-a.

Dodaju da su nova strukovna zanimanja razvijena u suradnji s poslodavcima te da je ključno što je u sve strukovne programe uvedeno obvezno učenje temeljeno na radu koje do sada nije bilo sustavno zastupljeno u svim strukovnim programima. "Od sada će svi učenici obvezno, uz teoriju, imati i iskustvo rada u realnim radnim situacijama unutar svog zanimanja. Cilj ove promjene je omogućiti učenicima da kroz konkretno radno iskustvo tijekom školovanja razviju praktične vještine, bolje razumiju svoj budući posao i steknu kompetencije koje će im omogućiti da se lakše i brže uključe na tržište rada", kazali su.

Za provedbu modularne nastave izrađeni su novi udžbenici za općeobrazovne predmete, a u rujnu Ministarstvo planira objaviti javni poziv za izradu udžbenika za strukovne module. Do odobrenja novih, u nastavi se mogu koristiti postojeći udžbenici. Objavljeno je više od 2500 besplatnih obrazovnih materijala za sve strukovne module, dostupnih učenicima i nastavnicima na mrežnim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U provedbi nacionalnih ispita i državne mature nema promjena

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović za Hinu je kazao da u novoj školskoj godini neće biti nikakvih bitnih promjena u provedbi nacionalnih ispita i ispita državne mature. Prvi rok za ispite državne mature za školsku godinu 2025. / 2026. trajat će od 1. do 26. lipnja, a objava konačnih rezultata bit će 15. srpnja 2026. godine. Drugi rok provedbe ispita državne mature u školskoj godini 2025. /2026. provodit će se od 19. kolovoza do 4. rujna, a konačni rezultati bit će objavljeni 16. rujna 2025.

Što s tiče nacionalnih ispita učenici četvrtog razreda pisat će nacionalne ispite iz Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva, a učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina pišu i ispit iz jezika nacionalne manjine. Učenici osmog razreda pišu nacionalne ispite iz Hrvatskog jezika, prvog stranog jezika, Matematike, Biologije, Fizike, Geografije, Kemije i Povijesti, a oni koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i ispit iz tog jezika.

Pomoćnici u nastavi za gotovo šest tisuća učenika

Iz Ministarstva poručuju da osiguravaju potporu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za 5978 učenika s teškoćama u razvoju. Za 5.233 sredstva su osigurana iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda, a za njih 745 iz lutrijskih sredstava. Pravilnikom je propisana minimalna cijena sata rada od 7,50 eura bruto te ugovor o radu traje do kraja školske godine, odnosno od 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza iduće godine. Cijena može biti i viša, a o tome odlučuje osnivač. Osim toga, Ministarstvo je osiguralo vaučere za stručno osposobljavanje pomoćnika u rujnu i listopadu 2025.

Do sada odobreno zapošljavanje 492 djelatnika za sigurnost u osnovnim i 225 u srednjim školama

I ove školske godine, treću godinu zaredom, u 62 osnovne škole nastavlja provedba Eksperimentalnog programa "Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja". Svi učenici osnovnih škola i dalje će imati besplatnu prehranu, za što je osigurano 70,4 milijuna eura. Također se nastavlja sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, a MZOM i dalje financira nabavu udžbenika svim učenicima osnovnih škola te obrazovnih materijala učenicima iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade te učenicima u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole. U Državnom proračunu za to je predviđeno 19,9 milijuna eura, naglasili su.

Kada je riječ o sigurnosti u školama, iz Ministarstva ističu da u suradnji sa školskim ustanovama rade na iznalaženju rješenja za veću sigurnost te napominju da su sve škole bile obavezne izraditi procjenu stanja, analizu rizika i Plan sigurnosti s predloženim mjerama zaštite. Škole koje su dostavile potpunu dokumentaciju dobile su suglasnosti za zapošljavanje operativnih djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu, dok će ostale suglasnost dobiti nakon nadopune. Dosad je odobreno 492 radna mjesta u osnovnim i 225 u srednjim školama.