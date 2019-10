'U Njemačkoj, za razliku od Hrvatske, nema suludih usporedba'

Saborski zastupnik i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač (HDZ) u četvrtak je osudio napad u kojemu je u njemačkom gradu Halleu, u pucnjavi na sinagogu i na obližnju prodavaonicu, ubijeno dvoje ljudi.

"Jučer je bio gnjusan čin antisemitizma u Njemačkoj koji treba jasno osuditi, njemačke vlasti podržati na tom planu, suosjećati sa židovskom zajednicom u Njemačkoj", rekao je Kovač za saborske rasprave o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Hrvatske sa Hrvatima koji žive izvan nje.

Njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer ocijenio je da je pucnjava koja se u srijedu dogodila u Halleu blizu sinagoge bila "antisemitski napad" te dodao kako savezni tužitelji koji su preuzeli istragu misle da ima znakova da bi mogao biti napad krajnje desnice. Do napada je došlo na Jom kipur, najsvetiji dan židovskog kalendara.

Kovač je u svojoj raspravi primjetio kako u Njemačkoj, za razliku od Hrvatske nema "suludih" komparacija, nitko zbog tog napada ne povlači paralelu između moderne Njemačke i Trećeg Reicha te pozvao da se ne dopusti da se o Hrvatskoj stvara netočna slika.

"Kad je riječ o tezi da je Hrvatska zemlja zločina, mržnje i nasilja to odbijam, što ne znači da se smijemo odmoriti i zatvoriti oči. Toga ima, to je opće globalno zlo, ali na sreću, u Hrvatskoj nije izraženo kao drugdje", rekao je Kovač referirajući se na upozorenja nekih zastupnika o pokušajima fašizacije hrvatskog naroda u BiH, ali i same Hrvatske.

Važnim je ocijenio da u Hrvatskoj imamo tolerantno društvo, da budemo ponosi na ono što je dobro, a da ono što nije kritiziramo, "ali da ne dopustimo da nam se o državi stvara slika koja nije prihvatljiva i točna".