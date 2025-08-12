Naši Portali
Sunčani Fest

U Kutini humanitarni festival posvećen oboljelima od rijetkih sarkoma

Sunčani Fest
VL
Autor
Večernji list
12.08.2025.
u 17:29

“Ne pričam ovu priču zbog sebe, nego zbog onih koji se još bore”, poručuje Fertelmeš.

U Kutini će se od 1. do 7. rujna održati Sunčani Fest 2025 – humanitarni festival posvećen oboljelima od rijetkih sarkoma. Manifestaciju je pokrenuo Marko Fertelmeš u čast svoga sina Mihaela, koji je preminuo u veljači ove godine nakon dvogodišnje borbe s rijetkim i agresivnim CIC-DUX4 sarkomom. “Ajmo pokazat zube ovoj bolesti“, poručio je Mihael na prvom izdanju festivala, nakon 14 kemoterapija, 28 zračenja i operacije. Njegove riječi danas su misao vodilja obitelji, prijatelja i zajednice koji nastavljaju borbu.

Program ovogodišnjeg festivala uključuje koncerte Urban&4, Ede Maajke, Kandžije, KUKU$-a, Podočnjaka i drugih, mural nade, radionice, izložbe, stand-up nastup Željka Pervana te vožnju Renaulta 4 oldtimera kroz Lonjsko polje. Sav prihod ide udruzi Sunčani put, koja pruža pomoć oboljelima, psihološku podršku i edukaciju. Festival prati crowdfunding kampanja na Indiegogo platformi (početak 14. kolovoza) te podcast Sunčani 4M, sniman u Renaultu 4, gdje se govori o borbi, životu i nadi. “Ne pričam ovu priču zbog sebe, nego zbog onih koji se još bore”, poručuje Fertelmeš.

