Bili smo s ljudima koji moraju otići iz Hostela Arena: 'Dosta nam je toga da nas gledaju kao broj'

by Silvija Butković

Izložba koja spaja dvije ljubavi: 'Pedeset nijansi sive' stiže u zagrebačku galeriju

Ulaz na izložbu koja se otvara u 19 sati je besplatan, a na adresi Dubrava 51a može se razgledati do 30. studenog i to radnim danom od 10 do 20 sati