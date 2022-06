U Hrvatskoj svi šute jer vlada strah da bi s promjenama moglo biti još i gore

Uza sve lijepo što je o njoj napisano u teorijama, demokracija u praksi funkcionira kao zakon jačega. Svugdje je tako, pa i u Hrvatskoj, koja sve manje skriva netrpeljivost između jake vlasti i nejake opozicije. Politički i filozofski ideali o vladavini naroda više od dvije tisuća godina služe kao duda varalica, da se narod uspava. To je prva – i prava – istina o sustavu koji se tretira kao najmanje loš od svih poznatih sustava, pa mu se puno toga prašta da ne bi bilo gore.



Sustav demokratske vladavine u antičkom smislu, da narod sam odlučuje o sebi, nije još pobijedio nigdje. Revolucije su varale narod, a demokracije mu samo daju privid da odlučuje time da jednom u četiri ili pet godina sudjeluje u političkoj lutriji ako kupi srećku; premije obično odlaze drugima. Narod se više od toga uglavnom ne pita. Švicarci, nešto manje Slovenci i neke skandinavske države, pozivaju svoje građane da sami odluče o nekim pitanjima o kojima u drugim državama odlučuju vlasti same. Državne vlasti obično se plaše da im izravna demokracija ne izvuče tepih ispod nogu. Tako to ide i u Hrvatskoj: zemlja je prošla sve diktature, a narod se mora crvenjeti što je sve demokracija u stanju izgovoriti.