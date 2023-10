Krvoproliće u Bruxellesu: U kafiću upucan napadač koji je ubio dvoje Šveđana prije utakmice

Dvije su osobe poginule, a jedna je ranjena u pucnjavi u Bruxellesu, rekao je u ponedjeljak novinarima glasnogovornik belgijskog federalnog tužitelja. Ured saveznog javnog tužitelja potvrdio je da je počinitelj napada na Trgu Saincteletteplein upucan jutros u kafiću u Schaarbeeku.

Napad se dogodio nekoliko sati prije početka utakmice kvalifikacija za EURO 2024. između Belgije i Švedske, a dvije ubijene osobe švedski su državljani. Treća je žrtva taksist, koji je u pucnjavi ranjen, ali nije životno ugrožen. Muškarac, koji se proglasio pripadnikom Islamske države, preuzeo je odgovornost za napad videosnimkom koju je objavio na internetu. Napadač, koji je neuspješno tražio azil u Belgiji u studenom 2019. bio je poznat policiji kao krijumčar ljudi i kao osoba koja nezakonito boravi u zemlji, rekao je ministar pravosuđa Vincent Van Quickenborne na konferenciji za novinare ranije u utorak.

Video snimke briselskog napada u ponedjeljak navečer koje je objavio portal dnevnika Het Laatste Nieuws pokazuju muškarca u narančastoj jakni na skuteru na križanju ulica s puškom iz koje je isprva ispalio pet metaka, a zatim prati ljude koji bježe u zgradu i tada ponovno puca. Prema medijskim transkriptima videoporuke koju je snimio prije napada počinitelj je rekao da je ubio Šveđane kako bi osvetio ime muslimana.

Tijek događaja:

9:10 - Nakon napada u Bruxellesu, u zračnoj luci Bruxelles na snazi ​​je pojačan oprez i postoji dodatna kontrola pristupa. To provodi policija zračne luke uz pojačanje službenika osiguranja zračne luke, a prisutna je i pojačana prisutnost policije. Rad zračne luke nastavlja se prema planu.

9:01 - Počinitelj napada koji je jutros upucan navodno je preminuo na putu do bolnice, javlja HLN koji to doznaje iz više izvora. Muškarac je reanimiran nakon što ga je policija upucala tijekom pucnjave u kafiću u Schaerbeeku.

8:38 - Ured saveznog javnog tužitelja potvrdio je da je počinitelj napada na Trgu Saincteletteplein upucan jutros u kafiću u Schaarbeeku. Prema podacima državnog odvjetništva, počinitelj je još živ. Ranije jutros izvršena je pretraga u kući na Huart Hamoirlaanu u Schaarbeeku.

#WATCH: The terrorist was shot by Brussels police in a cafe in Schaarbeek close to his last known residence this morning. The weapon he used in the attack was found with him#Brussels #BrusselsAttack #BrusselsTerrorAttack #brusselsUnderAttack #USA #ISIS #Terrorist #ISISterrorist pic.twitter.com/Dw1sO7rVVs