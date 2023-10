Napadač iz Bruxellesa i dalje u bijegu: Šire se snimke, kazao da je vojnik Islamske države?

Dvije su osobe ubijene, a jedna ozlijeđena u večerašnjem napadu koji se dogodio u centru Bruxellesa, dok je osumnjičeni napadač u bijegu. Vlasti su razinu opasnosti podigle na najvišu razinu, potvrđeno je ranije, i to zato što se sumnja da se radilo o terorističkom napadu. Odmah nakon napada na društvenim mrežam su se proširile snimke s mjesta događaja, a napadač je navodno i sam objavio snimku.

Prema jednoj snimci, napadač je navodno odjeven u reflektirajući prsluk prvo zapucao na vozilo u kojem su bile dvije žrtve, inače Šveđani koji su u Belgiju došli na utakmicu Švedske i Belgije, u sklopu kvalifikacija za Euro. Nakon toga napadač je zapucao na još jednom mjestu. Osim policije koja je u velikom broju izašla na teren, a stanica podzemne željeznice King Baudouin u međuvremenu je zatvorena, prenosi belgijski HLN.

Napadač je trenutno u bijegu, a savezno tužiteljstvo poručilo je kako situacija ''na prvi pogled nema veze sa situacijom na Bliskom Istoku''. Na drugoj snimci koja se širi munjevitom brzinom muškarac također u reflektirajućem prsluku na arapskom tvrdi kako je upucao ''tri Šveđana''. Slayem S. na snimci je izgovorio svoje ime i nazvao se ''ratnikom na putu za Allaha'', a kasnije se neslužbeno doznalo kako je on član Islamske države.

- Živimo na putu naše vjere i putujemo na tom putu. Ubio sam tri Šveđana, sve pohvale Allahu - poručio je, a kasnije je podijelio još jedan video s porukom ''radi Božje ruke, duše i krv se žrtvuju''.

