U Beču 10 iznenadno preminulih od koronavirusa, u Austriji 290 novozaraženih

Beč, za kojeg je u petak na korona semaforu upaljeno „žuto“ svjetlo zajedno s Grazom i Linzom te Kufsteinom, jer je već tjednima žarište zaraze i ima oko – ili više od polovice ukupnog broja novozaraženih u cijeloj Austriji, u ponedjeljak je objavljeno kako se je odjednom broj Covid-19 preminulih povećao za 10.

To u epidemiološkoj bilanci austrijskog glavnog grada znači 222 umrle osobe od početka pandemije do danas i 75 novih slučajeva zaraze u protekla 24 sata. Do sada je u gotovo dvomilijunskom Beču od koronavirusa oboljela ukupno 8.961 osoba, a 6.920 ih je ozdravilo. Zdravstveni organi pokrajine i grada Beča i bečki Krizni korona stožer tvrdi da je 10 Covid-19 iznenadnih smrtnih slučajeva i povećan ukupni broj umrlih s 212 na 222 u austrijskom glavnom gradu, rezultat sređivanja podataka Agencije za zdravlje i sigurnost ishrane (AGES), koja analizira epidemiološke podatke i daje preporuke na saveznoj i pokrajinskoj razini.

Jedna od tih preporuka je i da se u statističke podatke moraju uvrstiti i osobe kod kojih uzrok smrti nije bio koronavirus, ali su prije smrti bile pozitivno testirane na Covid-19. AGES u svom izvješću navodi kako je riječ o podacima i vremenskom razdoblju od kraja ožujka do početka rujna ove godine. Prema podacima Ministarstva zdravlja u ponedjeljak prijepodne u Austriji je u ponedjeljak ujutro zabilježeno 290 novozaraženih u protekla 24 sata i 257 ozdravljenih.

Najviše novozaraženih je, kako smo već spomenuli u Beču, njih 75. Slijede pokrajine Donja Austrija (56), Gornja Austrija (33), Štajerska (32), Tirol (31), Salzburg (25), Vorarlberg (23), Gradišće (11) i Koruška (4). Trenutačno od Covida-19 u ovoj alpskoj zemlji aktivno boluje 3.515 osoba, od čega je njih 163 na bolničkom liječenju, uključujući 29 osoba u intenzivnoj njezi.

Od početka pandemije do danas u Austriji je zabilježeno ukupno 29.561 slučaj zaraze koronavirusom, 25.300 ozdravljenih osoba i 746 umrlih. Testirano je ukupno 1.266.223 osoba, od čega njih 10.398 u protekla 24 sata.