PREKO 17.000 U DEVET MJESECI

U Austriji sve više novih austrijskih državljana. Evo odakle većina dolazi..

Austria's National Day celebrations in Vienna
ELISABETH MANDL/REUTERS
Autor
Snježana Herek
11.11.2025.
u 18:33

Statistički podaci također pokazuju da je jedna petina novih austrijskih državljana rođena u Austriji (20,2 posto).

U prvi devet mjeseci ove godine čak 17.649 osoba dobilo je austrijsko državljanstvo. To je, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine povećanje od 11,5 posto, pokazuju nanoviji podaci austrijskog Državnog zavoda za statistiku “Statistik Austria”.

Isti izvor navodi, da su od toga 38,2 posto osoba žrtve nacističkog progona i njihovi potomci. Uz opasku, kako vrlo mali broj njih živi u Austriji. Uglavnom je njih 99,7 posto samo iskoristilo tu mogućnost da dobije austrijsku putovnicu, ali žive u inozemstvu.

Iza njih, najbrojniji novi Austrijanci, njih 31,2 posto su osobe koje u Austriji žive najmanje šest godina. Među njima su najbrojniji Sirijci (19,1 posto). Slijede Turci (10,8 posto), Afganistanci (8 posto), osobe iz Bosne i Hercegovine (4,8 posto) i Iranci (4,7 posto).

Statistički podaci također pokazuju da je jedna petina novih austrijskih državljana rođena u Austriji (20,2 posto). Pritom je trećina njih mlađa od 18 godina (32,3 posto). Postotak žena, od ukupnog broja osoba koji su u prvih devet mjeseci ove godine dobile austrijsku putovnicu iznosi 50 posto.

Analiza podataka po austrijskim saveznim pokrajinama, a ima ih devet, pokazal je da je u sedam saveznih pokrajina broj novih Austrijanaca veći nego lani u istom razdoblju. Najveći, relativan porast broja novih austrijskih državljana zabilježen je u Vorarlbergu (43,6 posto). Slijede Gradišće (30,1 posto), Donja Austrija (28,5 posto) i Beču (18,3 posto).

Manji porast je evidentiran u pokrajinama Tirol (9,2 posto), Štajerska (7,6 posto),i Koruška (2 posto). Samo u dvije austrijske pokrajine, Gornjoj Austriji i Salzburgu je zabilježen pad broja dodjele novih državljanstava, i to za 8,7 odnosno 5,8 posto.

Ključne riječi
žrtve nacizma statistika naturalizacija austrijsko državljanstvo

