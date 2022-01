U 92. godini preminuo Nedjeljko Mihanović

U 92. godini života preminuo je dr. sc. Nedjeljko Mihanović, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, hrvatski povjesničar književnosti i političar, predsjednik Sabora Republike Hrvatske od 1994. do 1995. godine, piše N1.

Preminuo je danas u Zagrebu.

Inače, Mihanović je rođen 16. veljače 1930. u Sitnu Donjem pokraj Splita. Od lipnja 1990. do 1994. te od 1995. do 2000. bio je predsjednik Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Sabora Republike Hrvatske, a od 1994. do 1995. bio je predsjednik Sabora.

Od 1998. bio je savjetnik prvog predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana za etička i moralna pitanja, a od 1999. do 2000. predsjednik Povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj.

Pisao je eseje, kritike, rasprave, političke članke i govore, bibliografske i leksikografske priloge.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uputio je izraze sućuti obitelji Mihanović

"S tugom i žaljenjem primio sam vijest o odlasku gospodina Nedjeljka Mihanovića. Uime Hrvatskoga sabora i osobno, s dubokim suosjećanjem izražavam vam iskrenu sućut. Hrvatski sabor pamtit će ga kao svog trećeg predsjednika od 1994. do 1995. godine, a hrvatska javnost s osjećajem zahvalnosti zbog njegovog iznimnog doprinosa u stvaranju slobodne, suverene i neovisne hrvatske države. Kao bliski suradnik predsjednika Tuđmana, dr. Mihanović imao je značajnu ulogu u demokratizaciji zemlje, promicanju višestranačja i izgradnji hrvatskih institucija.

Na prvim višestranačkim slobodnim izborima 1990. godine biran je s liste Hrvatske demokratske zajednice u tadašnje Vijeće općina, a mandat saborskog zastupnika ponovio je na izborima 1992. i 1995. godine. Obnašao je dužnosti predsjednika saborskog Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport i predsjednika Izvršnog odbora Nacionalne grupe Sabora pri Interparlamentarnoj uniji, a u Vladi 1992. godine i zamjenika ministra prosvjete, kulture i športa. Bio je i savjetnik Predsjednika za etička i moralna pitanja te predsjednik državnoga povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj.

Sve svoje dužnosti i djelatnosti obavljao je profesionalno, odgovorno i časno, uvijek promičući hrvatske nacionalne i državne interese, zbog čega je i višestruko odlikovan. Bio je čovjek čvrstih uvjerenja kojem je javni interes bio ispred osobnog, zbog čega je uživao poštovanje svojih kolega, neovisno o njihovoj političkoj pripadnosti.

Iza dr. Mihanovića ostaje bogat i plodonosan književni i znanstveni opus, posebno u području kroatistike i promicanja hrvatske književnosti.

Opraštamo se od istaknutog hrvatskog domoljuba, intelektualca i književnika, ali prije svega plemenitog i uvijek pristupačnog čovjeka. Nedostajat će svima koji su ga poznavali i imali čast surađivati s njim, a najviše naravno vama, poštovana obitelji, koju je silno volio.

Moje misli su uz vas u ovom tužnom trenutku za vašu obitelj. Još jednom primite najiskreniju sućut – stoji u pismu sućuti koje je obitelji uputio Jandroković.