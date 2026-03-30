Je li pronašao formulu za njegov konačni pad: 'Predstavlja se kao orbanizam bez Orbana'

Šesnaest godina nakon što je drugi put preuzeo vlast, nitko nije uspio ozbiljno ugroziti Viktora Orbána. No prema najnovijim anketama, jedan čovjek možda je pronašao formulu za njegov poraz. Péter Magyar, bivši član Orbanove stranke Fidesz, vodeći je kandidat na parlamentarnim izborima 12. travnja. Suočit će se s Orbanom koji cilja na petu uzastopnu pobjedu. Magyar se namjerno pozicionira kao desničar koji razumije Orbanovu bazu, piše Telegraph u svojoj analizi. 'Znam tog tipa', rekao je jedan diplomat Europske unije u Bruxellesu. "Prije deset godina bio je u mađarskom veleposlanstvu. Zvali smo ga Beba Orban", kazao je.

"On se trudi da ga se ne doživljava kao pro-EU i ne kao pro-Ukrajinu. On je konzervativan tip. Ne bismo trebali očekivati neku vrstu rasipnog sina ako pobijedi", kazao je drugi diplomat. Izbori su postali dvoboj dviju desničarskih snaga, Orbanova Fidesza i Magyarove stranke Tisza. Gotovo sve ostale oporbene stranke povukle su se iz utrke kako bi otvorile prostor Tiszi i maksimalno oslabile Orbána. Rezultat ovih izbora pomno prate Washington, Moskva, Bruxelles i Kijev jer bi mogao imati dalekosežne geopolitičke posljedice daleko izvan granica Mađarske.

Iako se ne očekuje radikalan zaokret od Orbanova konzervativnog populizma, mnogi u Europi se nadaju da bi Magyarovo ublažavanje odnosa prema Ukrajini, korupciji i neliberalnoj demokraciji moglo označiti prekretnicu za Budimpeštu, koja je trenutačno 'crna ovca' u Bruxellesu. Nadalj, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće žaliti ako Mađarska promijeni vlast. Budimpešta je jedina europska prijestolnica koja otvoreno podržava Rusiju. Odbila je slati oružje Ukrajini, protivila se zapadnim sankcijama, blokirala ulazak Kijeva u EU i optužila Zelenskog da je 'postavio blokadu' odbijanjem popravka naftovoda Družba. Naftovod je oštećen u ruskom napadu, no u mađarskoj kampanji postao je središte optužbi o lažnim operacijama pod lažnom zastavom, insceniranom atentatu i tajno snimljenim seks-snimkama.

Diljem Mađarske kruže plakati i lažni videi Zelenskog koji ga prikazuju u dosluhu s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i njihovom 'marionetom' Péterom Magyarom, s ciljem da Mađarsku uvuku u rat. Orbanovo protivljenje mjerama korisnim za Ukrajinu glavni je izvor frustracije u Bruxellesu, koji se s njim sukobljava i oko slobode medija te prava LGBT osoba. Europska komisija zamrznula je milijarde eura europskih fondova zbog erozije demokratskih standarda. Bijes je dosegao vrhunac 19. ožujka kada je Orban na summitu Europskog vijeća stavio veto na ključni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Njemački kancelar Friedrich Merz nazvao je to grubim činom nelojalnosti.

Kada je Orbanov ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó priznao da je dijelio detalje sastanaka EU-a sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, poljski premijer Donald Tusk nazvao je to „sramotom“. "Apsolutna vlast apsolutno kvari", rekao je drugi diplomat EU-a. "Orban je instrumentalizirao politiku EU na domaćem planu do te mjere da je prestao biti partner za razgovor ovdje u Bruxellesu", dodao je.

Unatoč zaostatku od 16 postotnih bodova u anketama, Orban ima moćne saveznike. Vladimir Putin 3. ožujka pohvalio je njegov principijelni stav o Ukrajini i oslobodio dva mađarsko-ukrajinska ratna zarobljenika. Kremlj je, prema navodima, poslao stručnjake za izborne manipulacije iz Moldavije u Budimpeštu. S druge strane, Donald Trump je Orbanu dao podršku. U videoporuci na konferenciji CPAC u Budimpešti prošlog vikenda Trump je rekao: "Premijer je bio snažan vođa koji je cijelom svijetu pokazao što je moguće kada branite svoje granice, svoju kulturu, svoju baštinu, svoj suverenitet i svoje vrijednosti". JD Vance, američki potpredsjednik, posjetit će Mađarsku samo nekoliko dana prije izbora.

Magyar, ne namjerava odbaciti Orbanov "rat protiv woke kulture". "Neće preko noći pretvoriti Mađarsku u Luksemburg", kaže diplomat EU-a. Umjesto toga, njegova kampanja usmjerena je na gospodarstvo, javne usluge i korupciju. Optužuje Orbana da vodi oligarhiju koja se obogatila iz državne blagajne, piše Telegraph. Te optužbe Orban odbacuje. Bruxelles je zamrznuo 18 milijardi eura fondova zbog zabrinutosti za vladavinu prava, što je otkrilo katastrofalno stanje javnih usluga, propale željeznice, oronule bolnice.

"Apsolutno je istina da su javne službe u svim tim udaljenim ruralnim područjima u katastrofalnom stanju", rekao je Marc Loustau s Srednjoeuropskog sveučilišta. Fidesz kontrolira oko 80 posto medijskog prostora i uvjerio je mnoge birače da je Ukrajina neprijatelj. Magyar je krenuo u staromodnu kampanju po selima i gradovima te posjetio mađarsku dijasporu u Ukrajini. "Predstavlja se kao orbanizam bez Orbana", zaključuje Loustau.

Ako Magyar pobijedi, EU diplomati upozoravaju da neće odmah „otvoriti slavinu“ novca. "Nećemo odmah osloboditi hrpu novca. Znamo da to neće biti ogromna razlika u odnosu na Orbana. To je korak naprijed, a ne čarobni štapić“, rekao je jedan diplomat.

Njemački zeleni zastupnik u Europskom parlamentu Daniel Freund ističe: "Prioritet je riješiti se Viktora Orbana. Nakon što se demokracija obnovi, nadamo se da će se vratiti i pluralnost demokracije".

Postoji i strah da bi Orban, poput Trumpa ili Bolsonara, mogao tvrditi da su izbori 'ukradeni'. "Kako reagira Europska unija? Kako reagiraju nacionalne vlade ako Orban ne prihvati rezultate? Što se događa ako mu Donald Trump čestita na pobjedi koja se nije dogodila?", pita se Freund.