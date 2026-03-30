Šokantno priznanje američkog zastupnika: 'Pogledao sam snimke. Ne mogu reći što je to'

Republikanski zastupnik iz Missourija Eric Burlison priznao je da je pregledao tajne videozapise NLO-a, te da ga snimke ostavljaju zbunjenima jer 'prkose logici'. U podcastu Fresh Freedom, Burlison je otvoreno govorio o snimkama koje je, kako tvrdi, pogledao. "Vidio sam videozapise objekata. Ne mogu vam točno reći što su. Kažem to jer sam to vidio i ne mogu reći što su, a ni ljudi koji su ih snimili ne bi mogli. To je nešto što je divlje, znate, prkosi logici, način na koji funkcioniraju", ispričao je. "Izgledaju poput kugli plazme koje se čine nepomičnima, a ponekad se jednostavno kreću nevjerojatnim brzinama. Ne znam što je to, i ne mislim da naša obavještajna zajednica zna što su te stvari", nastavio je. Burlison je naglasio da ostaje skeptičan unatoč pristupu povjerljivim snimkama i materijalima. Ipak, aktivno se zalaže za veću transparentnost, te je već poduzeo konkretne korake.

Prema izvješću New York Posta, zastupnik traži pristup tajnim vojnim objektima za koje vjeruje da su povezani s NLO-ima i navodnim programima spašavanja nakon padova neidentificiranih objekata. "Dobio sam pristup da posjetim jedno mjesto, jedno sam već posjetio, a planiram posjetiti barem još tri“, rekao je u podcastu. "Dobivamo sve više i više informacija i sve više i više zviždača nam se javlja. Mislim da se ovo počinje raspetljavati", dodao je, prenosi Newsweek.

Podsjetimo, u fokus svjetske javnosti izvanzemaljci su opet došli nakon što je bivši američki predsjednik Barack Obama u podcastu otvoreno rekao da vjeruje u njihovo postojanje. U intervjuu s političkim komentatorom Brianom Tylerom Cohenom, Obama je na pitanje "Jesu li izvanzemaljci stvarni?" odgovorio kratko i jasno: "Oni su stvarni" , ali je odmah dodao da ih nikada nije vidio i da nisu skriveni u tajnoj bazi Area 51 u Nevadi. Kasnije je na Instagramu pojasnio svoje riječi: "Statistički gledano, svemir je toliko golem da su šanse za život izvan Zemlje velike. Ali razdaljine između zvjezdanih sustava su tako velike da su šanse da su nas posjetili male. Tijekom svog predsjedništva nisam vidio nikakav dokaz da su izvanzemaljci stupili u kontakt s nama."

Obamin komentar izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama i u medijima, a mnogi su ga protumačili kao "potvrdu" postojanja izvanzemaljaca. Na to je reagirao i američki predsjednik Donald Trump. U razgovoru s novinarima izjavio da Obama nije trebao to raditi i da je ''napravio veliku pogrešku'', optuživši ga da je navodno otkrio povjerljive informacije. Potom je Trump najavio da će narediti deklasifikacije vladinih dokumenata vezanih uz neidentificirane leteće objekte (NLO/UFO), neidentificirane zračne pojave (UAP) te mogući izvanzemaljski i vanzemaljski život. U objavi na svojoj platformi Truth Social Trump je napisao: "Na temelju iskazanog golemog interesa, uputit ću ministra rata i druga relevantna ministarstva i agencije da započnu proces identificiranja i objavljivanja vladinih dosjea vezanih uz izvanzemaljski život, neidentificirane zračne pojave (UAP) i neidentificirane leteće objekte (NLO), te sve ostale informacije povezane s ovim vrlo složenim, ali iznimno zanimljivim i važnim pitanjima". Burlison je jedan od sve aktivnijih članova Kongresa koji traže veću otvorenost po ovom pitanju.