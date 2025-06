Trump ne upravlja Bibijem, Bibi upravlja Trumpom. Trebali bi se sjetiti Busha i 'Mission Accomplished'

Iz mog razgovora s Trumpovim biografom Michaelom Wolffom, koji možete pronaći na susjednim stranicama Obzora ili pogledati u videoobliku na Večernji TV kanalima, dugujem još nešto. Wolffov pogled na pitanje kako će vojna operacija Izraela protiv Irana definirati drugi mandat američkog predsjednika Donalda Trumpa. Razgovor smo vodili prije izbijanja otvorenog rata između Izraela i Irana, tako da sam mu to pitanje postavio tek naknadno, ali Wolffov kratak komentar je ovo: "Mislim da se Trump pokazao kao netko tko nije u središtu zbivanja na Bliskom istoku. Što ne iznenađuje: on malo zna o Bliskom istoku, a njegov pajdaš s golfa, Steve Witkoff, kojeg je delegirao da bude njegov čovjek na Bliskom istoku, zna još manje." Pošto kupio, po to prodajem.