Trump najavio udar na Venezuelu: 'Kopnene operacije kreću vrlo brzo'

Predsjednik Donald Trump u četvrtak je najavio da se Sjedinjene Države spremaju poduzeti nove mjere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom u Venezueli, poručivši vojnicima tijekom poziva za Dan zahvalnosti da će kopnene operacije započeti "vrlo brzo".

"Posljednjih tjedana radili ste na odvraćanju venezuelanskih trgovaca drogom, kojih je mnogo. Naravno, više ih ne dolazi previše morem", izjavio je Trump vojnicima. "Vjerojatno ste primijetili da ljudi ne žele dostavljati morem, a mi ćemo ih početi zaustavljati i kopnom", nastavio je predsjednik. "Kopno je lakše, ali to će početi vrlo brzo. Upozoravamo ih: Prestanite slati otrov u našu zemlju", dodao je Trump.

Njegovi komentari sugeriraju da je donesena odluka o smjeru djelovanja u Venezueli, nakon niza brifinga na visokoj razini i pojačane demonstracije američke sile u regiji ranije ovog mjeseca, piše CNN. Trump je ranije ovog tjedna venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i njegove vladine saveznike proglasio članovima strane terorističke organizacije.

Oznaka "Cartel de los Soles", izraz koji stručnjaci opisuju kao više opis navodno korumpiranih vladinih dužnosnika nego organizirane kriminalne skupine, kao strane terorističke organizacije, ovlastit će Trumpa da nametne nove sankcije usmjerene na Madurovu imovinu i infrastrukturu. Američka vojska okupila je više od desetak ratnih brodova i 15.000 vojnika u regiji u sklopu "Operacije Južno koplje", kako ju je nazvao Pentagon. Američka vojska ubila je više od 80 ljudi u napadima na brodove u sklopu kampanje protiv trgovine drogom.

CNN je ranije ovog mjeseca izvijestio da su dužnosnici Trumpove administracije na tajnoj sjednici obavijestili zakonodavce da SAD ne planira pokrenuti napade unutar Venezuele te da trenutno nemaju pravno opravdanje za napade na kopnene ciljeve. Zastupnicima je tijekom sjednice rečeno da mišljenje Ureda pravnog savjetnika Ministarstva pravosuđa, izrađeno kako bi se opravdali napadi na sumnjive brodove za prijevoz droge, ne dopušta napade unutar same Venezuele ili bilo kojeg drugog teritorija, potvrdila su četiri izvora. Dužnosnici nisu isključili nikakve potencijalne buduće akcije, rekao je jedan od izvora.

Administracija je uglavnom nastojala izbjeći uključivanje Kongresa u svoju vojnu kampanju u Latinskoj Americi. Visoki dužnosnik Ministarstva pravosuđa izjavio je Kongresu u studenom da američka vojska može nastaviti svoje smrtonosne napade na navodne trgovce drogom bez odobrenja Kongresa te da administracija nije vezana desetljećima starim zakonom o ratnim ovlastima koji bi nalagao suradnju sa zakonodavcima.