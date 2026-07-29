Sateliti otkrili kineskog morskog diva: Novi brod mogao bi promijeniti odnos snaga

Dok se posljednjih godina pozornost javnosti uglavnom usmjerava na izgradnju kineskih nosača zrakoplova, razarača i amfibijskih brodova, Peking istodobno razvija segment mornarice koji vojni analitičari smatraju jednako važnim za globalnu projekciju vojne moći – logistiku. Najnovije satelitske snimke iz brodogradilišta Longxue u Guangzhouu pokazuju izgradnju golemog logističkog plovila koje bi, prema procjenama obrambenih stručnjaka, moglo postati najveći namjenski brod za opskrbu ratnih flota na svijetu.

Ako se dosadašnje procjene pokažu točnima, riječ je o projektu koji bi mogao označiti novu fazu razvoja kineske ratne mornarice i dodatno ojačati njezinu sposobnost djelovanja daleko od vlastitih obala. Novo plovilo nastaje u brodogradilištu na otoku Longxue kojim upravlja tvrtka CSSC Offshore and Marine Engineering Company (COMEC), nekada poznata kao Guangzhou Shipyard International. Riječ je o jednom od najvažnijih kineskih brodograđevnih centara koji posljednjih godina, uz trgovačke brodove, sve intenzivnije sudjeluje i u projektima za potrebe kineskih oružanih snaga.

Iako je brodogradilište javnosti najpoznatije po izgradnji velikih tankera i LNG brodova, u njegovim su navozima posljednjih godina nastajali i eksperimentalni istraživački brodovi, logističke amfibijske platforme te trimarani smanjenog radarskog odraza. Time se dodatno potvrđuje sve čvršća povezanost kineske civilne brodogradnje i vojne industrije. Prema analizi satelitskih snimaka, novi logistički brod dug je približno 270 metara, dok mu širina doseže oko 37 metara. Time osjetno nadmašuje postojeće kineske logističke brodove klase Tip 901, koji su dugi oko 240 metara, široki manje od 31 metra i imaju punu istisninu od oko 45.000 tona.

Još je zanimljivija usporedba s američkom mornaricom. Najmoderniji američki logistički brodovi klase John Lewis dugi su oko 227 metara i široki približno 32 metra, što znači da bi kineski projekt mogao imati znatno veći kapacitet za prijevoz goriva, streljiva, rezervnih dijelova, hrane i ostalih zaliha potrebnih za dugotrajne operacije na otvorenom moru.

U suvremenom pomorskom ratovanju upravo je logistika jedan od ključnih čimbenika uspjeha. Broj ratnih brodova više nije jedino mjerilo vojne snage jer mornarica koja može svoje udarne skupine opskrbljivati tisućama kilometara od matičnih luka stječe veliku stratešku prednost. Izgled novog plovila dodatno potvrđuje njegovu logističku namjenu. Na pramcu se nalazi veliko zapovjedno nadgrađe s prostranim mostom, dok je na krmi smješteno drugo nadgrađe povezano s velikom helikopterskom palubom i hangarom.

Posebnu pozornost privukle su brojne vertikalne konstrukcije raspoređene uz obje strane broda između dvaju nadgrađa. Upravo se takva konfiguracija koristi na plovilima namijenjenima opskrbi ratnih brodova tijekom plovidbe, omogućujući prijenos goriva i drugih zaliha bez prekida operativnih aktivnosti flote. Na stražnjem dijelu broda uočena su i dva velika otvora za koje analitičari pretpostavljaju da bi mogli služiti za spuštanje pomoćnih logističkih plovila ili čamaca. Velika letna paluba omogućila bi i opskrbu pomoću transportnih helikoptera, odnosno provedbu tzv. vertikalne logistike.

Stručnjaci portala The War Zone ističu da širok trup gotovo ravnih bokova predstavlja tipično rješenje za logističke brodove, kod kojih je najveći prioritet maksimalni transportni kapacitet, a ne velika brzina plovidbe. Razvoj ovakvog broda usko je povezan s ubrzanom modernizacijom kineske ratne mornarice. Kina danas raspolaže nosačima zrakoplova Liaoning, Shandong i Fujian, no za razliku od američkih nosača na nuklearni pogon, kineski koriste konvencionalni pogon i tijekom dugotrajnih operacija zahtijevaju redovitu opskrbu gorivom.

Osim pogonskog goriva, logistički brodovi moraju prevoziti velike količine zrakoplovnog goriva, projektila, rezervnih dijelova, hrane i druge opreme potrebne za funkcioniranje cijele udarne skupine nosača zrakoplova. U ratnim uvjetima njihova važnost dodatno raste jer omogućuju dopunu streljiva i ostalih zaliha bez povratka u matične ili savezničke luke.

Kineska mornarica pritom ne razvija samo nosače zrakoplova. Posljednjih godina ubrzano povećava broj amfibijskih brodova klase Tip 075, dok se priprema i još veći Tip 076, koji bi trebao imati znatno snažnije zrakoplovne sposobnosti. Istodobno raste broj razarača klase Tip 055, fregata, podmornica i drugih površinskih ratnih brodova koji sve češće djeluju u Indijskom oceanu, zapadnom Pacifiku i drugim udaljenim područjima.

Održavanje tako velike flote zahtijeva logističke kapacitete koji nadilaze mogućnosti sadašnjih brodova klase Tip 901 i Tip 903, zbog čega razvoj novog logističkog plovila predstavlja logičan korak u daljnjoj modernizaciji mornarice. Analitičari pritom podsjećaju da su i iskustva američke mornarice tijekom operacija na Bliskom istoku pokazala koliko je opskrba na otvorenom moru važna za održavanje borbene spremnosti. Ograničen pristup pojedinim lukama i logističkim bazama prisilio je američke snage na složene prilagodbe kako bi nastavile operacije.

Takva iskustva Kina očito uzima u obzir. Uz povećanje broja logističkih brodova, razvija i mrežu prekomorskih logističkih točaka kako bi u slučaju krize smanjila ovisnost o stranim lukama i kopnenoj infrastrukturi.

Pojava ovog broda zato se ne promatra kao izolirani projekt. Dio je mnogo šire strategije u kojoj kineska brodogradilišta kontinuirano isporučuju nove nosače zrakoplova, razarače, fregate, amfibijske brodove i pomoćna logistička plovila. Tempo njihove proizvodnje posljednjih godina izaziva sve veću pozornost u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se sve češće raspravlja o obnovi domaće brodograđevne industrije i povećanju vojnih proizvodnih kapaciteta.

Mnogi stručnjaci smatraju da upravo sposobnost brze izgradnje novih ratnih i logističkih brodova postaje jedan od ključnih čimbenika budućeg odnosa snaga na svjetskim morima. Ako novi projekt bude dovršen prema očekivanjima, Kina neće dobiti samo još jedno pomoćno plovilo, nego logističku platformu koja bi mogla omogućiti dugotrajnije djelovanje njezinih udarnih skupina nosača zrakoplova i amfibijskih snaga na svjetskim oceanima.