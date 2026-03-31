Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Neven Budak
Autor
Kad nacionalizam nije dovoljan za pokretanje rata, uvijek se može posegnuti za vjerom

31.03.2026. u 19:31

Naravno, nijedan rat nije zapravo vjerski: svaki se svodi na borbu za svjetovnu moć, za nečije teritorije ili resurse ili radnu snagu. Religija je samo dobar izgovor

Rat koji je uzdrmao svijet jače od rusko-ukrajinskog počeo je sve izrazitije poprimati obilježja vjerskog rata. Naravno, nijedan rat nije zapravo vjerski: svaki se svodi na borbu za svjetovnu moć, za nečije teritorije ili resurse ili radnu snagu. Religija je samo dobar izgovor. Ona uspijeva pridobiti dio javnosti koji nije u stanju razmišljati racionalno. U takvim slučajevima religija doista jest opijum za narod, kolikogod ta Marxova tvrdnja inače bila podložna raspravi.

Građane i podanike može se uvjeriti u ispravnost rata, u njegovu neophodnost, ako vjeruju da je to za dobro nacije ili vladara/vođe kojem se pokoravaju, ali još je bolje uvjeriti ih da se trebaju boriti, oni sami ili njihovi sinovi i kćeri, za još višu vrijednost: za boga, bio on Isus, Jahve, Alah ili netko drugi. Rekao bih da se takav odnos religije i rata javio, ili je barem došao jače do izražaja, s pojavom monoteističkih religija. Prije toga pobjednici su mogli prisvojiti božanstvo pobijeđenih ili ga preimenovati i "nacionalizirati". S monoteističkim bogovima to ne ide tako.

Ključne riječi
Iran religija SAD rat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!