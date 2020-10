Tragedija na Krku: Osječanka spašavala muža i unuka pa se na kraju sama utopila

Spašavajući supruga i unuka, 52-godišnja žena s područja Osijeka utopila se u moru na krčkoj plaži Plav.

Naime, u subotu nešto iza 14 sati djed i 10-godišnji unuk odlučili su se okupati u moru unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima i velikim valovima, piše Novi list.

More ih je odmah počelo nositi, a kako nisu mogli doći do obale, u pomoć im je priskočila 52-godišnja žena. Obitelj je, naime, odsjela u obližnjem apartmanu na Krku.

Žena je u odjeći skočila u more, no to je za nju bilo kobno jer je na kraju ona stradala. Unuka i muškarca spasila su dva djelatnika autokampa Ježevac.

U pomoć su potom pozvani vatrogasci krčke profesionalne vatrogasne postrojbe koji su s djelatnicima kampa izvukli nesretnu ženu iz mora. Pokušali su je reanimirati, no nije joj bilo spasa.