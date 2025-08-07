'Povezivanje nasilja s rodnim identitetom služi jedino širenju predrasuda'

Udruga Dugine obitelji u misiji je jačanja vidljivosti i prava LGBTIQ zajednice, s posebnim fokusom na teme i pitanja iz obiteljskog života. Cilj im je da sve obitelji, bez obzira na strukturu, imaju jednaka prava. I to ne samo vezano za roditeljstvo. Predstavnici te Udruge, koja od 2011. djeluje kao neformalna inicijativa, a od 2017. kao udruga, organiziraju, dakako, i razne edukacije, provode javne kampanje te pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć. Ali, kako to već biva, najviše pozornosti javnosti, i oni osobno i tematika kojom se bave, dobivaju kad se u LGBTIQ populaciji dogodi neki problem, incident ili, kao što je povod za razgovor u ovom slučaju, zločin.