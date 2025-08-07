Naši Portali
DANIEL MARTINOVIĆ ZA VEČERNJI LIST:

'Povezivanje nasilja s rodnim identitetom služi jedino širenju predrasuda'

Autor
Radmila Kovačević
07.08.2025.
u 22:30

Predsjednik udruge Dugine obitelji o moru stereotipa, pa i odbojnosti prema seksualnim manjinama, koje su isplivale nakon ubojstva u Mediki

Udruga Dugine obitelji u misiji je jačanja vidljivosti i prava LGBTIQ zajednice, s posebnim fokusom na teme i pitanja iz obiteljskog života. Cilj im je da sve obitelji, bez obzira na strukturu, imaju jednaka prava. I to ne samo vezano za roditeljstvo. Predstavnici te Udruge, koja od 2011. djeluje kao neformalna inicijativa, a od 2017. kao udruga, organiziraju, dakako, i razne edukacije, provode javne kampanje te pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć. Ali, kako to već biva, najviše pozornosti javnosti, i oni osobno i tematika kojom se bave, dobivaju kad se u LGBTIQ populaciji dogodi neki problem, incident ili, kao što je povod za razgovor u ovom slučaju, zločin.

ZE
Zambija export-import
23:11 07.08.2025.

Niš ne kužim. Pa doslovno je u kazneni zakon unesena posebna odredba o femicidu koja direktno širi predrasude prema muškarcima kao ubojicama. Ako imamo femicid, zašto je problem imati i npr. ciscid, odnosno posebnu vrstu zločina u kojem trans osobe ubijaju ili zlostavljaju cis osobe?

Avatar Looney Tunes
Looney Tunes
23:04 07.08.2025.

Ne postoje dugine obitelji

AC
ActaCroatica
23:18 07.08.2025.

Od kada je pozivanje na činjenice širenje predrasuda? Čista zamjena teza.

