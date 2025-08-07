U 'direktorskoj prijevari' ostali bez više desetaka tisuća eura. Kako se to radi?

Labinska policija istražuje slučaj tzv. CEO ili direktorske prijevare, u kojem je pravna osoba iz Raše oštećena za više desetaka tisuća eura. Kako je izvjestila PU istarska, nepoznata osoba je 1. kolovoza poslala e-mail poruku računovodstvu tvrtke u kojoj se kao pošiljatelj i potpisnik navodi direktor trgovačkog društva. Na temelju navedenog naloga u mailu, djelatnica računovodstva izvršila je tri uplate u ukupnom iznosu od više desetaka tisuća eura na dostavljeni račun. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem.

- Ujedno upozoravamo kako se radi o tzv. CEO prijevari / direktorskoj prijevari, kod koje se varalice pretvaraju kao nadređeni u organizaciji i prijevarom navode djelatnike da uplatite novčani iznos na lažni račun ili da neovlašteno doznače novce s poslovnog računa. Pozivamo građane, prvenstveno odgovorne osobe u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama da prije svake uplate, pogotovo međunarodne, provjere jesu li pristigli nalozi za financijske transakcije uistinu od njihovih rukovoditelja te jesu li računi na koje uplaćuju novac uistinu računi trgovačkih društava s kojima imaju poslovne odnose, kako bi izbjegli veliku materijalnu štetu - priopćila je policija.