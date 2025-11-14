Tomaševićeva zabrana Thompsona ulje je na vatru: Slijedi nam eksplozija ZDS!

Prije nekoliko tjedana pred osječkom katedralom zastao sam privučen svirkom uličnih svirača. Krupni okrugli mladić u crvenoj trenerci na bijele pruge udara akorde na akustičnoj gitari, kojemu se pridružio dvostruko stariji svirač elegantno u jazzy maniri prebirući električnu gitaru: "...A jedan mali zeko potok traži svuuuud, gdje je kud je nestao, to njemu tišti gruuud..." Zašto sam odmah izvukao mobitel i počeo snimati? Pa Zeko i potočić išli su na melodiju Thompsonovih Čavoglava! Netko bi rekao da je neka stara makedonska, ali svejedno. Nisam uspio razabrati, a žurio sam pa ne stigoh pitati ruga li se svirac Thompsonu ili pjeva njemu u slavu, no i meni je bilo dovoljno zabavno da sam odmah objavio uz potpis: "Nećete u potočić, niste niprije!".