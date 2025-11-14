Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Tomaševićeva zabrana Thompsona ulje je na vatru: Slijedi nam eksplozija ZDS!

14.11.2025. u 07:00

Pazite, oni tvrde da je Thompson na hipodromu pokrenuo radikalizaciju, štoviše fašizaciju, dapače ustašizaciju hrvatskog društva. No, kad bi to bilo tako, onda je za sve to kriv upravo Tomašević - jer je jedini na ovom svijetu to mogao spriječiti. Jednim klikom

Prije nekoliko tjedana pred osječkom katedralom zastao sam privučen svirkom uličnih svirača. Krupni okrugli mladić u crvenoj trenerci na bijele pruge udara akorde na akustičnoj gitari, kojemu se pridružio dvostruko stariji svirač elegantno u jazzy maniri prebirući električnu gitaru: "...A jedan mali zeko potok traži svuuuud, gdje je kud je nestao, to njemu tišti gruuud..." Zašto sam odmah izvukao mobitel i počeo snimati? Pa Zeko i potočić išli su na melodiju Thompsonovih Čavoglava! Netko bi rekao da je neka stara makedonska, ali svejedno. Nisam uspio razabrati, a žurio sam pa ne stigoh pitati ruga li se svirac Thompsonu ili pjeva njemu u slavu, no i meni je bilo dovoljno zabavno da sam odmah objavio uz potpis: "Nećete u potočić, niste niprije!".

Ključne riječi
Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević zds

Komentara 7

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
07:19 14.11.2025.

Da, slijedi. I nek slijedi. Pogotovo po spomenicima raznim tifusarima, budu imali možemovski štakori kaj strugat i prefarbavat

DI
dino86
08:01 14.11.2025.

S ulice je krenuo i na ulici će završiti, akoli mu mlađarija koja je nacionalno osviještena došeta do Trga Bana Jelačića. Nisam bio na konzertu ali do trga ću doći sigurno. Ljudi koji nepoštuju ljubav prema domovini nemaju što tražiti u Hrvatskoj na vlasti.

LL
lijepa_li si
07:56 14.11.2025.

da, to je družini i cilj. izazvati nemir, kaos, podjelu. družina nema što ponudit osim izmišljanja u5ta5a i u5ta5luka, sebi su namjenili ulogu af, sve druge proglasili neprijateljima i deru li ga deru. po metodama fašisti su njih male bebe!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Prvi dan nove školske godine u OŠ Središće
Premium sadržaj
RENATA RAŠOVIĆ

Vršnjačko online nasilje među djecom treba i suzbijati i prijavljivati

Uz neupitno pozitivne učinke za razvoj društva, digitalno doba i korištenje interneta u svakodnevnom životu otvorili su i značajan prostor za pojavu različitih rizika, poput ugrožavanja sigurnosti i kršenja ljudskih prava. To se odnosi na mrzilački govor i druge oblike cyber-nasilja poput narušavanja privatnosti, izloženosti neprimjerenom sadržaju i drugim štetnim pojavama koje su usmjerene i prema najranjivijim skupinama, poput djece i mladih.

Učitaj još

Kupnja